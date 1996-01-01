Nie tylko nowy smak. Nowe doświadczenie. Nowa kawa Wild Bean Cafe to więcej niż nowa mieszanka ziaren. To spójne doświadczenie, które łączy wysoką jakość kawy, nowoczesny wygląd marki i atrakcyjną ofertę dla Naszych Klientów. To jest nowa kawa Wild Bean Cafe.
Spróbuj naszej nowej kawy w Wild Bean Cafe!
Nie tylko nowy smak. Nowe doświadczenie. Nowa kawa Wild Bean Cafe to więcej niż nowa mieszanka ziaren.
Przeszkoleni przez baristów pracownicy obsłużą Cię sprawnie i z uśmiechem
Mamy do wyboru aż 4 rodzaje: klasyczne krowie, bez laktozy, owsiane i sojowe. Każde doskonale spienione w zależności od tego, jaką kawę wybierzesz.
Dlatego Wild Bean Cafe wprowadza nową kawę oraz nową odsłonę marki. To zmiana, którą klienci zobaczą, poczują i smakują już od pierwszego kontaktu.
Sercem tej zmiany jest specjalnie wyselekcjonowana mieszanka 100% Arabica przygotowana dla bp. Ziarna pochodzą z Brazylii oraz Ameryki Środkowej i tworzą blend o intensywnym, dobrze zbalansowanym charakterze.
Nowa receptura została opracowana tak, aby doskonale sprawdzać się zarówno w kawach czarnych, jak i mlecznych.
Nowe ziarno. Nowy smak. Spróbuj naszej nowej kawy!
Nowej kawie towarzyszy nowy czarny kubek premium, który podkreśla jakość produktu i stanowi jeden z najbardziej widocznych elementów nowej identyfikacji Wild Bean Cafe. Nowa kawa w nowym kubku premium.
Każda kawa może zostać przygotowana z wybranym rodzajem mleka: