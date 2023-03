Gratka dla wymagających kawoszy: INTENSO. Przerwa na przygodę!

Kawy są tak rozmaite, jak ci, którzy je piją. Mamy swoje ulubione lub dobieramy rodzaj i sposób parzenia do pory dnia czy nastroju. Ziarna Intenso są z gatunku tych, po które sięgamy dla mocnych wrażeń. Doskonała do cappuccino i espresso mieszanka arabiki i robusty, o wyrazistym smaku z nutą cedru, gałki muszkatołowej i pieprzu, wciąga jak emocjonująca przygoda, a efekt pobudzenia pozwala z energią wrócić na właściwe tory. Postój na zastrzyk przyjemności to najlepsza motywacja do dalszej drogi!