Dlatego Wild Bean Cafe wprowadza nową kawę oraz nową odsłonę marki. To zmiana, którą klienci zobaczą, poczują i smakują już od pierwszego kontaktu.

Nowe ziarno. Nowy smak.

Sercem tej zmiany jest specjalnie wyselekcjonowana mieszanka 100% Arabica przygotowana dla bp. Ziarna pochodzą z Brazylii oraz Ameryki Środkowej i tworzą blend o intensywnym, dobrze zbalansowanym charakterze.



Nowa receptura została opracowana tak, aby doskonale sprawdzać się zarówno w kawach czarnych, jak i mlecznych.

Nowe ziarno. Nowy smak. Spróbuj naszej nowej kawy!