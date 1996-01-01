Strona www.bp.pl wykorzystuje pliki cookies

  4. Nowojorski Hot Dog z Selekcji Makłowicz!

Nowojorski Hot Dog z Selekcji Makłowicz!

Smak wielkiego miasta w Wild Bean Cafe.  Od 27 sierpnia wpadnij na stacje bp i spróbuj kultowego klasyka w nowojorskim stylu.

 

Co znajdziesz w środku?

  • Miękka bułka
  • Chrupiąca frankfurterka
  • Kiszona kapusta
  • Prażona cebulka
  • Musztardowa nuta

 

Dlaczego go pokochasz?

  • Klasyczna kompozycja smaków
  • Idealny na szybką przerwę w trasie
  • Kultowy street food w najlepszym wydaniu 

 

Poczuj Nowy Jork w każdym kęsie!

Hot Dog Nowojorski w Wild Bean Cafe – dostępny od 27.08 na wybranych stacjach bp.

Znajdź kawiarenki WILD BEAN CAFE na stacjach BP