Jakie rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojej floty?



W bp rozumiemy, że nie wszystkie floty mają takie same potrzeby. Dlatego oferujemy szeroką gamę ekonomicznych rozwiązań do opłat za przejazdy drogowe dla flot operujących lokalnie lub w całej Europie. Każde z nich opiera się na jednostce pokładowej (OBU), która umożliwia kierowcom automatyczne dokonywanie opłat za przejazd w różnych krajach za pomocą tylko jednego urządzenia.Dodatkowy spokój ducha wynika z automatycznych aktualizacji zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, co zapewnia zgodność z nimi zarówno teraz, jak i w przyszłości.