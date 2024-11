Do sieci bp Tollbox dla EETS dołączają 4 nowe kraje

Dania, Chorwacja, Słowenia i Słowacja (oraz autostrada A1 w Polsce) niedawno dołączyły do sieci bp Tollbox dla EETS, co daje łącznie 18 krajów europejskich w naszym systemie. Dania została dodana do listy wraz ze zmianą opłat za przejazdy dla pojazdów ciężarowych z systemu czasowego na system oparty na przebytym dystansie. Dzięki wycofaniu wymogu korzystania z Eurovignette, floty mogą teraz korzystać z udogodnień urządzenia bp Tollbox dla EETS.