bp REETS dla pojazdów ciężarowych i bp TollEase dla samochodów osobowych

W skrócie



Nasze łatwe w instalacji urządzenia ułatwiają regulowanie opłat drogowych w Hiszpanii, Portugalii, Francji i we Włoszech, w tym za mosty i tunele we Francji, Portugalii, Belgii oraz promy przepływające przez Cieśninę Mesyńską. Umożliwiają też parkowanie w ponad 1000 wygodnych miejscach we wspomnianych czterech państwach. Ponadto płatności za paliwo i opłaty drogowe są naliczane na jednej fakturze, a my oferujemy portal online do zamawiania urządzeń i zarządzania nimi.