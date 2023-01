Wallboxen für zu Hause

Unsere Ladelösung für zu Hause bietet sowohl Flottenmanagern als auch Fahrern eine Vielzahl an Vorteilen. Die Kosten für das Laden zu Hause werden in kWh abgerechnet und direkt per Überweisung an das Konto des Mitarbeiters rückerstattet. Das Beste: Nach initialer Registrierung läuft alles automatisch!