Alles im Blick mit unserem Reimbursement Service



Unser Home Charging Reimbursement Service ermöglicht Unternehmen die Firmenwagenkosten, die während privater Ladevorgänge an den Wallboxen zu Hause anfallen, an die Mitarbeiter zu erstatten. Dank des automatisierten und rückverfolgbaren Prozesses ist eine einfache Kostenerstattung möglich. Alle Kosten dafür werden in kWh abgerechnet und automatisch in Ihre Gesamtrechnung integriert. Ihre Fahrer erhalten die Hausstromkosten direkt per Überweisung an das hinterlegte Privatkonto rückerstattet – sogar bis zu 180 Tage vor der Aktivierung des Dienstes. Zudem erfolgt die Abrechnung 100% konform zu Steuervorgaben und Datenschutzrichtlinien. Das Beste: Nach initialer Registrierung läuft alles automatisch!