Kunden-Datenschutzerklärung | bp pulse

1. Wer wir sind

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie bp pulse (nachfolgend „bp“, „wir“, „uns“ oder „unser“) als Datenverantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn Sie unsere Websites oder Apps (nachfolgend „digitales Asset“) aufrufen, Kontakt zu uns aufnehmen und/oder unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen, und welche Persönlichkeits- und Datenschutzrechte Sie in diesem Zusammenhang haben.

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen

Dieser Dienst (nachfolgend bp pulse oder bp) wird von der

BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria

Firmenbuchnummer: FN 343335f

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

Geschäftsanschrift: Am Belvedere 10

1100 Wien

Österreich

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: UID-Nr. ATU 445 93 908

DVR: 4002189

ausgeführt.

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu unseren Datenschutzpraktiken in Zusammenhang mit dem digitalen Asset haben, nehmen Sie bitte Kontakt per E-Mail zu uns auf: dataprivacy-bppulse@bp.com. Wenn Sie in der EWR, der Schweiz oder im Vereinigten Königreich wohnen, erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten (DSB) unter den oben angegebenen Informationen.

3. Art der von uns erfassten personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten oder persönliche Informationen bezeichnen alle Informationen über eine Person, die diese Person direkt oder indirekt identifizieren können. bp verarbeitet im Rahmen Ihres Besuchs unseres digitalen Assets und/oder Ihrer Inanspruchnahme unserer Produkte oder Dienstleistungen ggf. die folgenden, Sie betreffenden personenbezogenen Daten.

Biografische und Kontaktdaten, wie Name, Telefonnummer und Post- oder E-Mail-Adresse, Geschlecht, Familienstand

Log-in Daten, wie Ihr Benutzername und Passwort

Transaktionsdaten. Diese Daten können Einzelheiten zu den von Ihnen auf unseren Kanälen durchgeführten Transaktionen, der Erbringung der von uns angebotenen Dienstleistungen sowie Zahlungsinformationen enthalten.

sowie Zahlungsinformationen enthalten. Berufliche Daten wie Berufsbezeichnung, Unternehmensname, geschäftliche E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Geschäftsadresse

Präferenzdaten, wie Marketing- oder Nutzungspräferenzen, die Sie uns mitteilen oder die wir ggf. aus den anderen uns zur Verfügung gestellten Daten schließen können.

anderen uns zur Verfügung gestellten Daten schließen können. Korrespondenz. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, bewahren wir in der Regel eine Aufzeichnung dieser Interaktion auf. Das kann auch Telefongespräche umfassen, die wir zu Schulungszwecken für unser Personal oder zur Qualitätskontrolle aufzeichnen.

Interaktion auf. Das kann auch Telefongespräche umfassen, die wir zu Schulungszwecken für unser Personal oder zur Qualitätskontrolle aufzeichnen. Nutzungsdaten der digitalen Assets, wie die IP-Adresse, Browser-Typ und -Version, Zeitzonen-Einstellung und Standort, Typen und Versionen des Browser-Plug-ins, Betriebssystem und Plattform sowie andere auf den Geräten befindliche Technologien, die Sie zum Zugriff auf unsere digitalen Assets nutzen. Wenn Sie unser digitales Asset aufrufen, werden Cookies (und ähnliche Technologien) eingesetzt, um Informationen über Ihre Nutzung des digitalen Assets zu erfassen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle oder einige Browser-Cookies abgelehnt werden, oder dass Sie benachrichtigt werden, wenn digitale Assets Cookies setzen oder auf sie zugreifen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile dieses digitalen Assets ggf. nicht mehr zugänglich sind oder nicht richtig funktionieren. Weitere Informationen über die von uns eingesetzten Cookies entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Erklärung.

Diese Informationen erhalten wir entweder dadurch, dass Sie sie uns mitteilen oder indem wir sie ggf. aus anderen Quellen beziehen, wie beispielsweise von Dritten oder aus öffentlich zugänglichen Datenquellen. Wir können diese Informationen über Sie auch generieren, z. B. durch die Erstellung einer Datei mit Ihren Kundendaten und Ihrer Kontakthistorie.

4. Was wir mit den personenbezogenen Daten vorhaben

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Zwecken verwenden, gewährleisten wir, dass diese Nutzung auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. Im Allgemeinen stützen wir uns auf eine oder mehrere der folgenden gesetzlichen Grundlagen gemäß DSGVO der EU und des Vereinigten Königreichs und, sofern zutreffend, auch der Datenschutzgesetze anderer Rechtssysteme:

Erfüllung des Vertrags, den wir mit Ihnen zum Zweck der Dienstleistungserbringung geschlossen haben

[Dieser Vertrag unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.]

Berechtigtes Interesse: Das berechtigte Interesse ist in den Fällen relevant, in denen wir (oder eine dritte Partei) ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben (hat) und diese Interessen keinen Vorrang vor Ihren Rechten haben.

dritte Partei) ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben (hat) und diese Interessen keinen Vorrang vor Ihren Rechten haben. Einhaltung eines Gesetzes oder einer Verordnung: Das ist in den Fällen relevant, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Einhaltung der geltenden Gesetze verarbeiten.

Einwilligung: In manchen Fällen, verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis der Einwilligung, die Sie uns erteilen.

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten in folgender Weise und zu den folgenden Zwecken speichern und verarbeiten (wir haben zusätzlich auch die jeweilige gesetzliche Grundlage gemäß DSGVO der EU und des Vereinigten Königreichs aufgeführt, die für jeden der genannten Punkte gilt): Hier klicken.

Sie können sich auch gegen eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an uns entscheiden. Wenn

Sie sich allerdings entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten nicht mit uns zu teilen, können wir bestimmte Dienstleistungen u. U. nicht für Sie erbringen.

Profiling

Wir können Profile basierend auf den oben angegebenen personenbezogenen Daten für Sie anlegen. Diese Profile können eingesetzt werden, um die Anwendung oder die Dienstleistungen zu personalisieren, Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen und/oder im Zusammenhang mit der Erkennung und Vorbeugung von Sicherheitsrisiken.

5. Die Empfänger (oder Empfängerkategorien) der personenbezogenen Daten

Teilen von Daten innerhalb der Gruppe

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit ggf. mit anderen Gesellschaften innerhalb der bp Gruppe, darunter unsere Muttergesellschaft bp PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich.

Drittanbieter

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten ggf. mit Drittanbietern, Vertretern und Auftragnehmern zum Zweck der Erbringungen von Dienstleistungen für uns (z. B. Wirtschaftsprüfer, professionelle Beratungsdienstleister und Anbieter von IT- und Kommunikationsdiensten). Darüber hinaus teilen wir Ihre personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen auch mit unseren Geschäftspartnern, die diese Daten (im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetzgebung) zu eigenen Zwecken wie beispielsweise der Verwaltung und Bewerbung ihrer Produkte/Dienstleistungen verarbeiten können. Alle von uns beauftragten Drittanbieter sind zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Einklang mit den vertraglich vereinbarten Schutzmaßnahmen verpflichtet.

Social-Media-Plattformen

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ggf. zur Durchführung von Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook, um Informationen über künftige Dienstleistungen oder neue Produkte bereitzustellen und um sicherzustellen, dass Ihnen nur die für Sie relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen angezeigt wird. Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten ggf. mit den Social-Media-Plattformen, damit Ihnen bei der Interaktion mit der jeweiligen Plattform nur Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder die unserer Partner angezeigt wird, von der wir glauben, dass sie von Interesse für Sie sein könnte. Darüber hinaus teilen wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch mit Social-Media-Plattformen, um unsere Werbung auch Personen anzeigen zu können, die den Social-Media-Plattformen zufolge wahrscheinlich ähnliche Interessen haben wie Sie.

Rechtliche und regulatorische Offenlegungspflichten

Wir legen Ihre personenbezogenen Informationen offen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder wenn wir der Ansicht sind, dass eine solche Offenlegung notwendig ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einer richterlichen Anordnung, der Aufforderung einer Regulierungsbehörde oder einem anderen rechtlichen Verfahren, dem bp unterliegt, Folge zu leisten. Wir müssen personenbezogene Daten ggf. auch im Rahmen von Gerichtsverfahren offenlegen. Die jeweiligen Behörden befinden sich u. U. außerhalb Ihrer Gerichtsbarkeit.

Neuorganisation von Empfängern

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten ggf. mit Dritten (und deren Beratungsorganen), denen wir u. U. einen Teil unseres Unternehmens oder unserer Assets verkaufen, übertragen oder diese mit ihnen fusionieren.

6. Übertragung personenbezogener Daten nach Übersee

Als internationales Unternehmen speichern wir Ihre Daten oder übertragen Sie unter bestimmten Umständen an andere bp Gesellschaften in allen Teilen der Welt. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass das Empfängerland ein angemessenes Datenschutzniveau vorweisen kann; andernfalls sorgen wir dafür, dass die personenbezogenen Daten nach Maßgabe eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens bereitgestellt werden, der angemessene Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen vorsieht, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu gewährleisten.

Wir verfahren in ähnlicher Weise, wenn wir personenbezogene Daten an einen in einer anderen Gerichtsbarkeit befindlichen Dritten übertragen; auch hier stellen wir das Vorhandensein geeigneter Maßnahmen sicher, um ein angemessenes Schutzniveau Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, dazu zählen auch entsprechende Klauseln in unseren Vereinbarungen mit Drittparteien.

7. Ihre Datenschutzrechte

Unter bestimmten Umständen (und vorbehaltlich entsprechender Ausnahmen) gestehen Ihnen die Datenschutzgesetze Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten zu. Wenn Sie eines der im Folgenden aufgeführten Rechte geltend machen wollten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Sie haben die folgenden Rechte:

Auskunftsrecht über Ihre personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht, ggf. eine Kopie der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.

Recht auf Berichtigung Ihrer von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht, die Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, die wir über Sie gespeichert haben, allerdings müssen wir die von Ihnen bereitgestellten neuen Daten ggf. auf ihre Richtigkeit prüfen. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, richtig und aktuell sind. Bitte kontaktieren Sie uns , wenn es Änderungen bei Ihren personenbezogenen Daten gibt, damit wir diese entsprechend aktualisieren können.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie sind berechtigt, die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern wir keinen zwingenden Grund für die weitere Verarbeitung Ihrer Daten haben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten von uns zu verlangen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (siehe unten) in den Fällen erfolgreich geltend gemacht haben, in denen die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig war oder wir zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind, um der geltenden Gesetzgebung zu entsprechen.

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einem berechtigten Interesse beruht, haben Sie in den Fällen das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, in denen Sie der Ansicht sind, dass eine solche Verarbeitung Ihre Grundrechte und -freiheiten beeinträchtigt. Sie haben auch ein Widerspruchsrecht, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings verarbeiten. In manchen Fällen können wir u. U. nachweisen, dass wir zwingende schutzwürdige Gründe für eine Fortsetzung der Datenverarbeitung haben; wenn das der Fall ist, werden wir Sie entsprechend informieren.

personenbezogenen Daten auf einem berechtigten Interesse beruht, haben Sie in den Fällen das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, in denen Sie der Ansicht sind, dass eine solche Verarbeitung Ihre Grundrechte und -freiheiten beeinträchtigt. Sie haben auch ein Widerspruchsrecht, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings verarbeiten. In manchen Fällen können wir u. U. nachweisen, dass wir zwingende schutzwürdige Gründe für eine Fortsetzung der Datenverarbeitung haben; wenn das der Fall ist, werden wir Sie entsprechend informieren. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht gibt Ihnen die Möglichkeit, in den folgenden Fällen die Aussetzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von uns zu verlangen.

Möglichkeit, in den folgenden Fällen die Aussetzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von uns zu verlangen. Wenn Sie von uns die Ermittlung der Datengenauigkeit einfordern.

Wenn unsere Nutzung dieser Daten unrechtmäßig ist, Sie aber nicht wollen, dass wir die betreffenden Daten löschen.

Wenn Sie wollen, dass wir die Daten weiterhin speichern, obwohl wir sie nicht mehr brauchen, weil Sie diese Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprochen haben, wir aber zunächst prüfen müssen, ob wir zwingende schutzwürdige Gründe für eine Fortsetzung der Datenverarbeitung haben.

Beantragung der Übermittlung bestimmter personenbezogener Daten an Sie oder einen Dritten. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format entweder an Sie oder einen von Ihnen benannten Dritten. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für Daten gilt, die Sie uns bereitgestellt haben und die wir basierend auf Ihrer Zustimmung verarbeiten oder deren Verarbeitung zur Erfüllung eines mit Ihnen bestehenden Vertrags erforderlich ist.

verarbeiten oder deren Verarbeitung zur Erfüllung eines mit Ihnen bestehenden Vertrags erforderlich ist. Recht auf Widerruf Ihrer Zustimmung, wenn diese zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt von diesem Widerruf unberührt. Wenn Sie Ihre Zustimmung widerrufen, können wir Ihnen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen ggf. nicht mehr bereitstellen. In einem solchen Fall informieren wir Sie zum Zeitpunkt Ihres Widerrufs entsprechend.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde (Regulierungsbehörde) einzureichen. Wir würden es begrüßen, wenn Sie uns zunächst die Chance geben, Ihr Anliegen nach Möglichkeit zu erfüllen, bevor Sie sich an die jeweilige Datenschutzbehörde wenden, und freuen uns in diesem Zusammenhang auf Ihre Kontaktaufnahme. Darüber hinaus werden gewisse Datenschutzbehörden Sie ohnehin dazu auffordern, zunächst den Kontakt mit uns zu suchen, und wir bitten Sie, einer solchen Aufforderung entsprechend Folge zu leisten. Wenn Sie in der EWR/der Schweiz/dem Vereinigten Königreich leben, finden Sie im Folgenden weitere Informationen zu der für Sie zuständigen Datenschutzbehörde.

8. Aufbewahrungsfrist oder alternativ Kriterien zur Festlegung einer solchen Frist

Unsere Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten richtet sich nach dem Zweck ihrer Verarbeitung und kann variieren. Wir müssen diese Daten so lange aufbewahren, wie dies für den Verarbeitungszweck im Hinblick auf unsere Geschäftserfordernisse notwendig ist, [wie in unserer Liste der Aufbewahrungsfristen ausgeführt]. Diese Dauer kann in verschiedenen Rechtssystemen unterschiedlich sein. Darüber hinaus unterliegen wir ggf. einer durch Gesetze oder Vorschriften festgelegten Mindestaufbewahrungsdauer für Ihre personenbezogenen Daten. Diese beträgt in Österreich fünf Jahre. Wir speichern Ihre Daten ausschließlich für die Dauer der vorgegebenen Aufbewahrungsfrist und anonymisieren oder löschen die Daten anschließend. Die Anonymisierung der personenbezogenen Daten führt dazu, dass diese Daten nicht länger mit Ihnen persönlich in Verbindung gebracht werden können. Das kann entweder durch das Aggregieren der Daten (beispielsweise um eine Feststellung über eine Gruppe von Menschen, aber nicht über eine einzelne Person zu treffen) oder durch Entfernen aller Personenkennzeichen (wie zum Beispiel Kontaktinformationen) erfolgen, so dass diese Daten weiterhin zur Erkennung von Trends und Mustern eingesetzt, nicht aber auf eine bestimmte Person zurückgeführt werden können.

Wenn Sie weitere Informationen über die Aufbewahrungsfrist für Ihre personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Weitere Informationen zu Aufbewahrungsfristen speziell im Zusammenhang mit Cookie-Daten entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Erklärung.

Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, fügen wir Sie ggf. einer „Unterdrückungsliste“ hinzu, damit wir nachverfolgen können, dass Sie sich abgemeldet haben, und um sicherzustellen, dass keine weitere Kontaktaufnahme erfolgt. Ihre in der Unterdrückungsliste gespeicherten personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet.

9. Websites Dritter, zu denen wir verlinken

Dieses digitale Asset kann Links zu digitalen Assets oder Inhalten von Drittanbietern enthalten, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden und nicht unter diese Datenschutzerklärung fallen. Die Interaktion mit diesen Inhalten kann dazu führen, dass Dritte Daten über Sie erfassen oder teilen. Wir empfehlen Ihnen, hierzu die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter zu konsultieren.

10. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Die vorliegende Datenschutzerklärung wurde zuletzt im Oktober 2023 überprüft.