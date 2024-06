Ultraschnell unterwegs laden

Unterwegs laden: Ultraschnell durch Österreich – mit bp pulse

Ladesäulen von bp pulse findest du aktuell an 20 bp Tankstellen hochfrequentierter Regionen.

Unsere Ladestationen stehen 24/7 zur Verfügung, damit du entspannt die Reise mit deinem E-Fahrzeug fortsetzen kannst.



Ultraschnell. Einfach. Bequem.



Das bp pulse Ladenetz

Zügig und unkompliziert dein E-Auto laden. Überall. Jederzeit. Wir bauen unser bp pulse Netzwerk kontinuierlich für dich aus und bieten 100 % zertifizierten Ökostrom für klimabewusstes Stromladen an. An unseren Schnellladestationen kannst du in zehn Minuten bis zu 300 km Reichweite* aufladen. Das Laden eines E-Autos dauert also kaum länger als eine Kaffeepause.



Verlässlich. Kompatibel. Einfach zu bedienen.

*Die tatsächliche Reichweite kann u.a. nach Fahrzeug-, Batterietyp und Fahrstil variieren.