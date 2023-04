Ob Sie tanken, Ihr Auto waschen, im Wild Bean Cafe Pause machen, im bp Shop oder bei MERKUR inside einkaufen – Ihre PAYBACK Karte sollten Sie immer dabeihaben, denn jeder Einkauf zählt.

Viele Partner – viele Vorteile Mit PAYBACK können Sie bei jedem Einkauf bei bp, dm-drogeriemarkt, Fressnapf und vielen anderen Partnern wertvolle Punkte sammeln – auch bei über 100 Online-Shops.

bei bp, dm-drogeriemarkt, Fressnapf und vielen anderen Partnern sammeln – auch bei über 100 Online-Shops. Während sich beim Shoppen das Punktekonto füllt, erhalten Sie zusätzlich regelmäßig Coupons, um Ihre Punkte zu vervielfachen.

Spannende Promotions bringen immer wieder noch mehr Punkte.

Sie entscheiden, wie Sie Ihre gesammelten Punkte einlösen: für Ihren nächsten Einkauf direkt an der Kassa oder im Prämien-Shop.

Punkte sammeln bei bp Als bp PAYBACK Kunde sammeln Sie bei allen teilnehmenden bp Tankstellen* Punkte. 1 PAYBACK Punkt gibt es pro 2 Liter Kraftstoff sowie

pro 2 Euro Umsatz für Waren und Dienstleistungen** (zum Beispiel bei der Autowäsche oder Einkäufen im Wild Bean Cafe, bp Shop oder MERKUR inside). Punkte an der Kassa einlösen Ihre gesammelten PAYBACK Punkte können Sie direkt an der Kassa in ein Guthaben umwandeln und für Ihren Einkauf einlösen. Dabei wird der Einkaufswert der Punkte vom Gesamtbetrag direkt abgezogen. 100 PAYBACK Punkte sind 1 Euro wert.



PAYBACK Prämienkatalog Lösen Sie Ihre PAYBACK Punkte für tolle Prämien ein. Gleich zwei Online-Kataloge stehen für Sie bereit: der bp Katalog sowie der PAYBACK Prämienkatalog.

