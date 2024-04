Ja, als EU-Bürger (mit einer Adresse in der EU) können Sie am PAYBACK Programm teilnehmen. Bitte beachten Sie aber, dass Prämien aus dem Webshop nur an Adressen innerhalb Österreichs versendet werden können. Prämien, die an Tankstellen erhältlich sind, können Sie aber ganz einfach an einer teilnehmenden bp Tankstelle gegen PAYBACK Punkte einlösen.