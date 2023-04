So werden Sie PAYBACK Kunde

Anmelden Gehen Sie zukünftig bei jedem Einkauf auf Punktejagd und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile von Österreichs erstem Bonusprogramm. Jetzt kostenlos bei PAYBACK anmelden Vorteilsservices PAYBACK Newsletter

Der PAYBACK Newsletter enthält exklusive Coupons, Punkte-Chancen, Sonderangebote und Rabattaktionen. Mit ihm flattern immer wieder neue Überraschungen von PAYBACK oder den PAYBACK Partnern in Ihr Postfach. Na, Lust auf jede Menge Extra-Punkte? Dann gleich kostenlos anmelden!

PAYBACK App

Mit der PAYBACK App immer in bester Begleitung einkaufen, denn die App hat’s einfach drauf: Die PAYBACK Karte ist in der App automatisch hinterlegt und somit immer dabei.

Den aktuellen Punktestand immer im Blick haben und die persönlichen Daten einfach verwalten.

Keine Extra-Punkte-Aktion mehr verpassen: Coupons bequem von unterwegs aktivieren und automatisch mehrfach punkten. Mehr zur PAYBACK App Punkte sammeln Bei bp erhalten Sie als PAYBACK Kunde 1 PAYBACK Punkt pro 2 Liter Kraftstoff sowie

pro 2 Euro Umsatz für Waren und Dienstleistungen* (zum Beispiel bei der Autowäsche oder Einkäufen im Wild Bean Cafe, bp Shop oder MERKUR inside). Auch beim Shoppen bei anderen PAYBACK Partnern können Sie auf Punktejagd gehen. Ganz automatisch. So sparen Sie eine ganze Menge. Ob vor Ort oder online bei vielen Partnern.

Das ist doch mal was. Und es gibt sogar noch mehr: Zahlreiche PAYBACK Aktionen und vor allem exklusive eCoupons. Punkte einlösen Sie entscheiden, wie Sie Ihre Punkte einlösen wollen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: Mit Ihren Punkten einkaufen : Ihre gesammelten Punkte können Sie bei bp und anderen PAYBACK Partnern direkt an der Kassa für Ihren Einkauf einlösen. Dabei wird der Einkaufswert der Punkte vom Gesamtbetrag direkt abgezogen. 100 PAYBACK Punkte sind 1 Euro wert. Bitte informieren Sie sich direkt an der Kassa.

: Ihre gesammelten Punkte können Sie bei bp und anderen PAYBACK Partnern direkt an der Kassa für Ihren Einkauf einlösen. Dabei wird der Einkaufswert der Punkte vom Gesamtbetrag direkt abgezogen. 100 PAYBACK Punkte sind 1 Euro wert. Bitte informieren Sie sich direkt an der Kassa. Tolle Prämien sichern: Im bp Katalog und im PAYBACK Prämienshop warten viele erstklassige Markenartikel auf Sie. Einfach und bequem online bestellen oder direkt an einer unserer bp Tankstellen mitnehmen. Das klingt verlockend? Mehr erfahren. bp Katalog PAYBACK Prämienkatalog Datenschutz Datenschutz ist PAYBACK wichtig und entspricht der europäischen Datenschutzgrundverordnung. PAYBACK geht mit Ihren Daten, die durch die Teilnahme am PAYBACK Programm erhoben werden, verantwortungsvoll um.

Kein Adresshandel

PAYBACK handelt nicht mit Adressen. Das bedeutet, dass kein Verkauf oder Handel von Kundenadressen oder Kundendaten erfolgt. Alle personenbezogenen Daten verbleiben bei PAYBACK bzw. den kartenausgebenden Unternehmen, es sei denn der Kunde hat einer Weitergabe explizit zugestimmt.

Hohe IT-Sicherheit

PAYBACK sorgt unter anderem durch eine Sicherheitsarchitektur mit mehreren Firewalls, einer klaren Rechtestruktur – wer darf auf welche Daten zugreifen – und konkret definierten Schnittstellen zu Partnerunternehmen dafür, dass Kundendaten sicher sind.

Jederzeit kündbar

PAYBACK stellt (u.a. auf PAYBACK.at) eine unkomplizierte, jederzeit mögliche Kündigungsfunktion zur Verfügung. Mehr Infos

* Nur an teilnehmenden bp Tankstellen. Achten Sie an den Türeingängen auf die entsprechenden Symbole, die Ihnen zeigen, auf welche Produkte und Dienstleistungen Sie Punkte sammeln können.

** Von der Bepunktung der Ware oder Dienstleistung ausgenommen sind Biodiesel, Heizöl Extraleicht, Erdgas; Autogas, andere als bp oder Castrol Motorölgebinde, Reifen, Batterien, Ersatzteile, KFZ-Dienstleistungen, Prüfdienst, Zeitschriften, Karten, Bücher, Tabakwaren, Telefonwertkarten, Ladebons, Super-Box-Wäsche, Bearbeitungsgebühren, Videoverleih, Gutscheine, Postwertzeichen, Entgelte für Münzgeräte (z.B. Münzstaubsauger, Insektenvorsprüher), AGES-Gebühren, Vignetten, GoBox, TollCollect und andere Maut, Lotto, Toto, Rubbellose, Skikarten, Mietwagenentgelte, Sportwetten, Geldspielautomaten, Pfand. Zusätzlich ausgenommen von der Bepunktung sind alle Käufe bei Automaten-Tankstellen sowie wenn der Endkunde direkt an der Zapfsäule bezahlt.