Ihre PAYBACK Sammelpässe bei bp

Kaffee oder Autowäsche? Mit Ihrer PAYBACK Karte und den Sammelpässen von bp erhalten Sie immer wieder Gratis-Produkte.

Aktuelle car wash Sammelpass Promotion

Nur für kurze Zeit: Jede 6. Premium- und Platinwäsche gratis Von 01. April bis 30. Juni 2024 läuft die car wash Aktion „Jede 6. Premium- und Platinwäsche gratis*“. Im Aktionszeitraum zählen Premium- und Platinwäschen doppelt im car wash Sammelpass. Sie erhalten also 2 Sammelpass-Punkte anstatt 1 Sammelpass-Punkt. Dadurch kommen Sie viel schneller an Ihre nächste Premium- und Platinwäsche! Beim Kauf von 5 Premiumwäschen erhalten Sie insgesamt 10 Sammelpass-Punkte und garantiert 1 Coupon-Ausdruck für eine Premium Gratiswäsche! Somit ist die 6. Wäsche gratis. *Die Aktion gilt nur für Premium- und Platinwäschen. Beim Kauf von 5 Premium- oder Platinwäschen innerhalb des Aktionszeitraums von 01.04. bis 30.06.2024 ist die 6. Wäsche gratis. Die gewohnte Sammelpass-Mechanik (9 Wäschen sammeln, die 10. gratis erhalten) bleibt weiterhin bestehen. Einlösung der gratis Wäsche nur mit registrierter PAYBACK Karte und persönlichem PIN. Keine Barablöse möglich.

Kaffeesammelpass

Wow! Jeder 6. Kaffee gratis! Haben Sie schon einen Kaffeesammelpass? Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Sie erhalten jeden 6. Kaffee gratis. Das heißt: Wenn Sie 5 leckere Kaffees gekauft haben, dann geht der 6. Kaffee aufs Haus. Sie finden eine vielfältige Auswahl an Kaffeespezialitäten in unseren Wild Bean Cafes. Vergessen Sie also Ihren Kaffeesammelpass nicht und lassen Sie bei jedem Kaffeekauf Ihre (digitale) PAYBACK Karte scannen. Nach 5 Kaffees erhalten Sie einen Kaffee geschenkt. Da jubelt Ihre Geldbörse und Ihr Gaumen freut sich auf einen köstlichen Kaffee. Am besten gleich Kaffee trinken, genießen und sparen! Um Ihren gratis Kaffee zu erhalten, benötigen Sie eine registrierte PAYBACK Karte.



car wash Sammelpass