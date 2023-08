Ausbildungsablauf

Ausbildungsbeauftragte, kurz ABAs genannt, sind bp Mitarbeitende, die sich um dich als Azubi kümmern, wenn du in ihrer Abteilung bist. So gibt es allein am Standort Bochum mit seinen rund 100 Abteilungen in jeder Abteilung ABA. Sie arbeiten dich in die Arbeitsmethoden ein, machen dich mit den anderen Mitarbeitenden bekannt und sind für die Dauer der jeweiligen Station deine erste Anlaufstelle.

Als Azubi im chemischen oder technischen Bereich wirst du zusammen mit anderen Auszubildenden in deiner Gruppe in der zentralen Ausbildungswerkstatt von Ausbilder:innen unterrichtet. Sie vermitteln dir Fertigkeiten, die du für deine Betriebseinsätze benötigst.

Über die Ausbilder:innen und Ausbildungsbeauftragten stehen die Ausbildungsleiter:innen und -koordinator:innen. Sie sind unter anderem für die Planung und das Konzept deiner Ausbildung verantwortlich und organisieren innerbetriebliche Bildungsmaßnahmen. Sie arbeiten eng mit der Personalabteilung zusammen und realisieren Kurse, Seminare oder Lehrgänge und überprüfen den Lernerfolg.

Als Azubi im kaufmännischen Bereich hast du außerdem eine Patin oder einen Paten. Patinnen und Paten sind wie du Auszubildende, jedoch schon ein Jahr dabei. Von ihrem 'Insiderwissen' über die Arbeitsumgebung kannst du profitieren und viel über die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze des Unternehmens erfahren.