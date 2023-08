Infos für Eltern

Von Anfang an setzen wir bei bp auf eine gute Betreuung unserer Auszubildenden. Um Ihrem Kind den Einstieg in das Berufsleben so einfach wie möglich zu machen, gibt es zu Beginn je nach Standort ausgestaltete Einführungswochen. Hier kann Ihr Kind erste Kontakte mit neuen Kolleg:innen knüpfen. In Teamübungen lernt es unter anderem viel über sich selbst und seine Wirkung auf andere. Es entsteht erfahrungsgemäß ein enger Zusammenhalt unter den Auszubildenden. Im zweiten Teil der Einführungsphase erhält Ihr Kind einen ersten groben Überblick über die diversen Geschäftsbereiche der bp und bekommt erste Basisqualifikationen vermittelt.

In manchen Ausbildungsgängen stehen außerdem Patinnen und Paten zur Seite (Auszubildende aus den Vorjahrgängen), die die Neuankömmlinge auf ihrem Weg in die bp Welt begleiten und unterstützen. Sie helfen beispielsweise dabei, sich auf individuelle Anforderungen der einzelnen Abteilungen einzustellen. Alleine am Standort Bochum gibt es etwa 100 Abteilungen, in denen Ausbildungseinsätze stattfinden. Sie können sich also vorstellen, welche außergewöhnliche Vielfalt an Möglichkeiten den Auszubildenden geboten wird. In jeder Abteilung sind die ersten Ansprechpersonen der Auszubildenden die Ausbildungsbeauftragten, die sich um das Erreichen der jeweiligen Ausbildungsziele kümmern und bei Problemen immer ein offenes Ohr haben.