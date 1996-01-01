Cookie-Informationen

Wir verwenden Cookies, um Informationen zur Nutzung unserer Website zu sammeln und zu analysieren und um das Funktionieren der Website zu ermöglichen. Cookies ermöglichen es uns und unseren Partnern, Ihnen relevante Werbung anzuzeigen, wenn Sie unseren Internetauftritt und die Websites von Drittanbietern, einschließlich sozialer Netzwerke, besuchen. Für mehr Informationen oder um Ihre Präferenzen anzupassen, gehen Sie zu „Cookie-Einstellungen verwalten“. Klicken Sie auf „Zulassen“, wenn Sie der Nutzung von Cookies zustimmen, oder auf „Ablehnen“, um nur technisch notwendige Cookies zuzulassen.

Datenschutzerklärung Impressum
Cookie-Einstellungen verwalten
Skip to main content
  1. Home
  2. Presse
  3. Mediathek
  4. Videobeiträge
  5. Reportagen zu bp Geschäftsbereichen
  6. Industrieschmierstoffe: Ölwechsel in luftiger Höhe

Industrieschmierstoffe: Ölwechsel in luftiger Höhe

Mit Schmierstoffen verbinden die meisten Menschen Motoröl, das einen regelmäßigen Wechsel benötigt. Doch Schmierstoffe kommen in ganz vielen anderen Bereichen zum Einsatz. Vor allem im industriellen Sektor müssten ganze Produktionsanlagen ohne Öl still stehen.

Nicht immer sind die Anlagen leicht zugänglich. Am Beispiel einer Windkraftanlage zeigt der neue Videoclip zu Industrieschmierstoffen die besondere Problematik eines Ölwechsels in luftiger Höhe und die notwendigen Anforderungen an den verwendeten Schmierstoff.

Tankschiff im Hafen

Castrol Marine Film: Schiffsinspektion

Flaschenabfüllung Hamburg-Neuhof mit Flaschen von Castrol Motoröl

Getriebeöl: Von der Entwicklung bis zum Kunden

Bildcollage: Lufthansa-Maschine und Privatflieger zwischen zwei Air bp Tankwagen

Air bp Film: Über Privatpiloten und große Fluglinien