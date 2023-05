Abfall kann die Welt bewegen – wie bp mit Biokraftstoffen die Mobilität antreibt

Bis zum Verbrenner-Aus für Neuzulassungen 2035 ist es noch eine lange Zeit, zumal Gebraucht- und Bestandswagen nicht vom Benzin- und Dieselverbot betroffen sein werden. Daher braucht es Lösungen, wie der klassische Verbrenner möglichst schon heute emissionsärmer fahren kann. bp arbeitet dazu intensiv an der Produktion von Biokraftstoffen, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität zu unterstützen.

Die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors ist in vollem Gange und bedarf unterschiedlicher Ansätze, um zu gelingen. bp investiert deshalb in verschiedenste kohlenstoffärmere Energieformen. Antriebslösungen wie Wasserstoff oder Strom benötigen jedoch noch Entwicklungs- und Verbreitungszeit, während der Klimawandel immer drängender auch nach kurzfristigen Lösungen verlangt. Mit ihren Biokraftstoffen bietet bp genau diese schon heute an.

Abfälle verwerten und CO2 reduzieren Zur Herstellung von Biokraftstoffen kommen Abfälle und nachwachsende Materialien – wie altes Speiseöl, Pflanzenreste oder Tiertalg – zum Einsatz. Durch diese Abkehr von fossilen Rohstoffen verursachen sie weniger Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe. Im Sinne einer möglichst langen Nutzung von Ressourcen können sie zudem aus Materialien gewonnen werden, die ansonsten entsorgt würden. Dabei ist die Infrastruktur und Technologie für Biokraftstoffe die gleiche wie für herkömmliche Kraftstoffe und somit schon heute vorhanden. Dies zeigt sich auch an den Aral Tankstellen. Hier ist das Konzept der Biokraftstoffe bereits durch die Mischung von fossilen und nicht-fossilen Kraftstoffen bekannt, beispielsweise in Form von E10, das bis zu zehn Prozent Bio-Ethanol enthält. Aktuell läuft in Düsseldorf und Berlin zudem eine Testphase mit den beiden neuen Biokraftstoffen Aral Futura Super 95 und Aral Futura Diesel, die eine Beimischungsquote von wenigstens 30 Prozent aufweisen. Dadurch sparen sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mindestens 25 Prozent der CO 2 -Emissionen im Vergleich zu rein fossilen Kraftstoffen ein. In Zukunft können fortschrittliche Biokraftstoffe mit noch höheren Beimischungsquoten den Kohlenstoffausstoß sogar um bis zu 80 Prozent reduzieren.