Tag der Industrie: Welche Impulse sich bp für die Wirtschaftswende wünscht

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, diskutierte in Berlin mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Unternehmensvertreter:innen darüber, wie die Wirtschaft in Deutschland zukunftsfähig aufgestellt werden kann. Für ihn ist klar: Die Wirtschaftswende gelingt nur mit einer erfolgreichen Energiewende, die mehr als die Umstellung auf nachhaltigeren Strom umfasst.



Wichtig sei, so Wendeler, dass die Molekülwende mitgedacht wird. Dazu zählen unter anderem nachhaltigere Kraftstoffe und Wasserstoff – Energieträger, die einen substanziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit und unmittelbaren Emissionsreduktion leisten können. Besonders für industrielle Prozesse wie in der chemischen Industrie, die heute stark auf fossile Moleküle angewiesen sind, brauche es pragmatische Übergangslösungen. So könne auch kurzfristig CO₂ zwar nicht vollständig vermieden, aber signifikant eingespart werden.

Beispiele aus der Praxis: Wie bp bereits heute vorangeht

bp investiert schon jetzt in konkrete Projekte, die zeigen, wie Technologievielfalt, bestehende Infrastruktur und neue Ansätze zusammengedacht werden können. In der Raffinerie im niedersächsischen Lingen kommt das sogenannte Co-Processing-Verfahren zum Einsatz, bei dem biogene Rohstoffe gemeinsam mit Rohöl verarbeitet werden. Die dort produzierten nachhaltigeren Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel – kurz SAF) werden bislang exportiert, da sie in Deutschland nicht auf die THG-Quote anrechenbar sind. Eine zeitnahe Umsetzung der RED-III-Richtlinie in deutsches Recht könnte das ändern.

Das Projekt Lingen Green Hydrogen steht exemplarisch für das Wasserstoffengagement von bp. Jährlich könnten damit bis zu 11.000 Tonnen grüner Wasserstoff erzeugt und direkt an die Raffinerie oder über das künftige Wasserstoffkernnetz an externe Abnehmer geliefert werden.

Auch zur Elektrifizierung trägt das Unternehmen bei: Mit der Marke Aral pulse baut bp die Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr in Deutschland gezielt aus. Hier zeigt sich jedoch, wo noch regulatorische Hürden bestehen: Uneinheitliche Genehmigungsverfahren und aufwendige Netzanschlüsse bremsen das Tempo.

Vom politischen Willen zur industriellen Wirklichkeit

Deshalb appellierte Wendeler zum Abschluss des Panels: „In Deutschland haben wir die Tendenz, sehr schnell in einzelne Detailfragen zu gehen. Was wir jetzt aber brauchen, sind Basisarbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen: Wir müssen da anfangen, wo wir schnell große Fortschritte erzielen können.“