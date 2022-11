Aufwind für erneuerbare Energien: bp plant Offshore-Windbüro in Hamburg

Für eine erfolgreiche Energiewende sind Offshore-Windkraftanlagen elementar. In Deutschland wird das Thema Windkraft besonders in Hamburg vorangetrieben. bp plant deshalb, ein eigenes Offshore-Windbüro in Hamburg zu eröffnen und sucht nach Mitarbeitenden, die den Wandel mitgestalten möchten.

Industrie und Politik sind sich einig: Windenergie spielt eine entscheidende Rolle im Energiemix der Zukunft. Auch bp setzt auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen und dem Wandel zum integrierten Energieunternehmen auf Windkraft und erneuerbare Energien. Deshalb plant bp die Eröffnung eines neuen Offshore-Windbüros in Hamburg, Deutschlands bedeutendstem Entwicklungszentrum für Windenergie. „Wir verfolgen unsere Ambitionen im Bereich Offshore-Wind sehr ernsthaft und möchten in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen“, erklärte Matthias Bausenwein, SVP Offshore Wind bei bp, kürzlich auf der WindEnergy-Messe in Hamburg. bp hat im Bereich Windenergie bereits einige Meilensteine vorzuweisen: In Zusammenarbeit mit EnBW entwickelt bp aktuell mehrere Windparks in der Irischen und Schottischen See. Ähnliche Pläne gibt es bereits für die Niederlande. Die Gewinnung von Strom aus Windenergie ist erst der Anfang einer ganzen Transformationskette. „Windenergie kann ein Katalysator sein: Wir nutzen die Elektronen aus dem Küsten- und Seewind zur Herstellung von grünem Wasserstoff, der wiederum für nachhaltige Treibstoffe verwendet werden kann“, erläuterte Bausenwein. bp möchte mit dem grünen Strom auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge versorgen. „Diese Art von Projekten meinen wir, wenn wir von bps Wandel zu einem integrierten Energieunternehmen sprechen“, so Bausenwein.



Offshore-Windenergie: Wichtige Säule des Energiesystems der Zukunft Die Transformation hin zu erneuerbaren Energien gewinnt mit dem Klimawandel und der anhaltenden Energiekrise immer mehr an Bedeutung. Windenergie spielt im Energiemix eine wichtige Rolle. Offshore-Windanlagen können durch ihre Position auf dem Meer starke Seewinde nutzen. In Kombination mit ihrer Größe von rund 300 Metern – vergleichbar mit einem Wolkenkratzer – erzeugen sie aktuell eine Leistung von zehn Megawatt, bis 2025 sogar 15 Megawatt.