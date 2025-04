Ausbildung & Karriere

Die Raffinerie ist seit ihrer Gründung mit der Stadt Lingen und dem Emsland eng verbunden. Wir gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region.

Viele Menschen, die hier leben, arbeiten in unserer Raffinerie oder in Betrieben, die für uns tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachbarn nennen die Raffinerie gerne auch das 'Ölwerk'.



In der bp Raffinerie in Lingen sorgen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedenster Fachrichtungen dafür, dass der Betrieb rund um die Uhr läuft.