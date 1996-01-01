La electrificación de las flotas no se produce de un día para otro. Para muchas empresas, la realidad durante los próximos años será una flota mixta, en la que convivirán vehículos de combustión, híbridos enchufables y eléctricos.

Esto plantea un nuevo reto de gestión. Incorporar vehículos eléctricos puede significar añadir nuevas tarjetas, proveedores, aplicaciones, facturas y sistemas de control a una operativa de combustible que ya funciona. bp Fuel & Charge está pensado precisamente para evitar esa duplicidad en la gestión.

Flota mixta sin duplicar la gestión

Para una empresa que ya utiliza la tarjeta bp y la red ROUTEX, Fuel & Charge permite incorporar la carga eléctrica a su operativa habitual mediante una solución que integra tarjeta, aplicación móvil y plataforma de gestión.

Con una misma tarjeta, el conductor puede repostar combustible o recargar un vehículo eléctrico, en función del vehículo o las necesidades del momento.

Para la empresa, la principal ventaja está detrás: combustible y electricidad pueden gestionarse dentro de un mismo entorno, manteniendo una visión global de los consumos y gastos de la flota.

Esto reduce la necesidad de trabajar con sistemas independientes para cada energía y simplifica tanto la operativa diaria como las tareas administrativas.

Una tarjeta para repostar y recargar

La tarjeta bp Fuel & Charge permite acceder a la red de estaciones de servicio bp y ROUTEX y, al mismo tiempo, a una amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En España, los usuarios disponen de más de 700 estaciones bp, una red adherida superior a 2.500 estaciones y acceso a la red paneuropea ROUTEX, con más de 30.000 estaciones en 32 países.

Para la movilidad eléctrica, Fuel & Charge permite utilizar alrededor de 25.000 puntos de carga en España, incluidos más de 9.300 puntos rápidos y ultrarrápidos, a través de Iberdrola | bp pulse y otros operadores asociados.

También más sencillo para el conductor

La transición hacia una flota mixta no afecta únicamente a quienes la administran. También cambia la operativa diaria de los conductores.

La tarjeta incorpora además tecnología RFID, que permite iniciar una sesión de carga simplemente acercándola al cargador compatible, evitando tener que utilizar distintos métodos de autenticación en función del operador.

Además, la aplicación bp Fuel & Charge Mobile ayuda a localizar desde el teléfono los puntos de carga cercanos y permite consultar información como disponibilidad, potencia, tipo de conector, compatibilidad con el vehículo y también iniciar y finalizar determinadas sesiones de carga.

El objetivo es facilitar la planificación del trayecto y reducir desvíos y tiempos de espera, especialmente en aquellos vehículos para los que la recarga pasa a formar parte de la jornada habitual.

Una visión conjunta de toda la flota

Mientras los conductores repostan o recargan, la plataforma de gestión de Fuel & Charge centraliza la información de ambas operativas.

Las empresas disponen de herramientas de reporting, gestión de tarjetas y facturación unificada, con las que pueden supervisar los consumos y analizar conjuntamente los costes asociados al combustible y a la electricidad.

Para una empresa que empieza a electrificar su flota, esto permite mantener el control sin tener que sustituir de golpe una operativa ya consolidada.

Cada vehículo puede evolucionar al ritmo que requiera la empresa, mientras la gestión permanece integrada.

Dos energías, una flota y una sola solución para gestionarlas.

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