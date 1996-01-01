Guía práctica para el nuevo curso escolar, con tu VE

Septiembre marca el regreso a la rutina: vuelta al trabajo, al colegio, al gimnasio… y a una lista de nuevos propósitos. Para muchas personas, el año comienza realmente con el curso escolar, retomando actividades o iniciando nuevas. Si este es tu caso, aquí tienes algunos consejos para sacar el máximo partido a tu vehículo eléctrico (VE) y avanzar en tus objetivos.

Convierte el tiempo de carga en tiempo útil

¿Sabías que el tiempo de carga puede convertirse en una oportunidad para ti? Busca puntos de carga cerca del gimnasio, de tus clases de piano o pintura, o incluso de un parque, y aprovecha ese rato para entrenar, pasear al perro o simplemente desconectar.

También puedes encontrar cargadores en supermercados como Aldi, Carrefour o Mercadona y hacer la compra mientras tu VE se carga.

Una carga completa en puntos rápidos o ultrarrápidos suele tardar entre 30 minutos y 1 hora: ¡optimiza ese tiempo y activa tu multitarea!

Planifica tu ruta con puntos de carga ultrarrápida

En España ya hay más de 46.000 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos*, y solo en el primer semestre de 2025 se instalaron 2.164 nuevos.

Tanto si mantienes tu ruta habitual como si estás explorando nuevos trayectos, conocer la ubicación de los cargadores más cercanos te ayudará a viajar sin estrés.

Con la app de bp pulse, puedes buscar cargadores por ubicación o destino, filtrar por velocidad, consultar disponibilidad en tiempo real y guardar tus favoritos para tenerlos siempre a mano.

Ahorra cargando con inteligencia

¿Uno de tus propósitos es ahorrar o gestionar mejor tus finanzas?

Con tu VE, una buena planificación puede ayudarte a reducir costes. No siempre es necesario cargar al 100%: en muchos casos, mantener la batería entre el 30% y el 80% es suficiente para el día a día y más eficiente para su vida útil.

Además, si no tienes prisa, optar por cargadores menos rápidos puede ser una opción más económica. Elige el tipo de carga según tu urgencia y aprovecha al máximo cada kilovatio.

*Fuente: ANFAC