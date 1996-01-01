Conoce la nueva estación de carga ultrarrápida más grande de Madrid en Nuevos Ministerios.

Bp pulse a través de su empresa conjunta con Iberdrola, Iberdrola | bp pulse, compañía líder en recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la movilidad sostenible con la inauguración de la estación de carga ultrarrápida más grande de Madrid, ubicada en el aparcamiento de la estación de Metro de Nuevos Ministerios.

Este nuevo hub de carga se encuentra en una localización estratégica, en pleno Paseo de la Castellana, conectando directamente con la red de Metro y Cercanías, y muy cerca de puntos emblemáticos como el Estadio Santiago Bernabéu. Su posición privilegiada en el distrito financiero y comercial de la capital lo convierte en una solución ideal para trabajadores, visitantes y usuarios habituales del transporte público.

Una infraestructura pensada para la nueva movilidad urbana

La estación cuenta con 22 plazas equipadas con puntos de carga de 350 kW, 300 kW y 175 kW, operados por Iberdrola | bp pulse. Estos cargadores permiten obtener hasta 200 km de autonomía en solo 10 minutos, utilizando energía 100% renovable certificada con garantía de origen.

Además, Tesla ha instalado 18 puntos de recarga de 250 kW, lo que eleva el total de plazas destinadas a la recarga ultrarrápida a 40, con previsión de ampliarse a más de 60 próximamente. En total, el aparcamiento ofrece 157 plazas, lo que permite una experiencia de carga cómoda, rápida y sin esperas.

Un proyecto colaborativo con visión de futuro

El aparcamiento está gestionado por Saba, operador industrial de referencia en gestión de estacionamientos, y el proyecto ha sido desarrollado por NDS EV Services, filial tecnológica de la granadina Melfosur, especializada en soluciones energéticas e infraestructura eléctrica.

La remodelación del espacio ha incorporado mejoras significativas en accesibilidad, como la instalación de un nuevo ascensor y recorridos adaptados, así como en seguridad, ventilación e iluminación. También se han implementado sistemas de control de acceso mediante reconocimiento de matrículas, iluminación LED de alta eficiencia, cobertura móvil y el sistema VIA T, que permite el acceso y pago sin necesidad de tique ni pasar por el cajero.

Compromiso con la sostenibilidad y la innovación

Esta nueva estación se suma a otros proyectos estratégicos de Iberdrola | bp pulse, como el recientemente inaugurado hub de recarga en Plaza de los Mostenses, situado en la zona de bajas emisiones del centro de Madrid. Con estas iniciativas, la compañía refuerza su apuesta por una infraestructura de carga avanzada, accesible y sostenible, adaptada a las necesidades de una movilidad eléctrica cada vez más presente en entornos urbanos.

Visítanos: https://chargingtogether.es/mapa//l/madrid/paseo-de-la-castellana-100/4939662