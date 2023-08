Merek kami

Amoco: meeting the fuel needs of US motorists since 1912

bp Connect: the flagship of New Zealand’s bp service station network

ampm: convenience shops in the western US with a unique personality

Baca lebih lanjut Amoco in the US Pada bulan Oktober 2017, kami mengumumkan peluncuran kembali merek lama Amoco pada sektor ritel bahan bakar AS - sekitar satu abad setelah SPBU Amoco pertama dibuka di Minneapolis, Minnesota.

Dikenal secara resmi sebagai Standard Oil of Indiana, pada tahun 1912 Amoco telah menjadi produsen gas alam terbesar di Amerika Utara, dengan jangkauan yang menyebar jauh di luar benua asalnya: eksplorasi di 20 negara dan produksi di 14 negara. Amoco memproduksi 13 juta ton bahan kimia per tahun dan merupakan produsen PTA terbesar di dunia.

Namun, Amoco dan bp bergabung pada tahun 1998, menggabungkan operasional mereka di seluruh dunia menjadi satu organisasi. Dalam waktu singkat, perusahaan baru, bp Amoco, menjadi produsen minyak dan gas alam terbesar di AS. Pada tahun 2001, bp Amoco mengubah mereknya menjadi "bp" saja.

Pengenalan kembali Amoco sebagai merek ritel bersama bp pada tahun 2017 terus berlangsung di kota-kota di AS dengan peluang pertumbuhan yang sangat potensial.

Baca lebih lanjut bp Connect menetapkan standar belanja yang nyaman di Selandia Baru.

Dari roti, susu, dan makanan beku hingga makanan ringan dan minuman favorit Anda, bp Connect adalah toko satu atap untuk kebutuhan harian pelanggan di Selandia Baru. Ia merupakan toko konvensional lingkungan setempat di mana tempat parkir hampir selalu tersedia tepat di depan pintu masuk.

Bagi pembeli sibuk atau yang memerlukan dorongan energi yang cepat, Wild Bean Cafe di bp Connect menunggu dan siap melayani - dengan secangkir kopi favorit Anda yang baru saja dibuat oleh barista terlatih.

bp Connect dan merek saudaranya, bp 2go, memiliki lebih dari 200 toko di seluruh Selandia Baru, yang juga menawarkan berbagai macam bahan bakar - dari 91 dan 95 hingga bp Ultimate 98 dan bp Ultimate Diesel.

