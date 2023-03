Carta carburante bp Plus per clienti privati

Una fattura mensile per tutti i pagamenti tramite carta



Non perda tempo con le fatture, professionali o private che siano. Con la carta carburante bp Plus riceverà un’unica fattura con un elenco di tutti i pagamenti. Massima chiarezza e nessuna fatica. Il conteggio comprenderà tutto: dal caffè fresco ai gustosi snack del Wild Bean Cafe, fino ai Suoi rifornimenti. Il tutto senza alcun costo legato alla carta! Pratico, no?



Un conto, tante carte



Desidera utilizzare più carte carburante diverse? bp Plus è proprio quello che fa per Lei. Tutte le transazioni saranno riepilogate in una chiara fattura. Con i nostri servizi online potrà inoltre visualizzare e scaricare in qualsiasi momento tutte le transazioni delle singole carte bp Plus. In questo modo risparmierà tempo e manterrà sempre il controllo.



Pagamenti ecologici



Con la carta carburante bp Plus può pagare senza far uso di contante presso qualsiasi stazione di servizio, in tutti i nostri negozi e anche nei nostri impianti di autolavaggio car wash. Sul nostro portale online può visualizzare in qualsiasi momento la sua fattura elettronica gratuita. E l’ambiente ringrazia.