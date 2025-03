24 000 sedi in 32 Paesi



ROUTEX è un consorzio internazionale composto da Aral, bp, Circle K, Eni e OMV con quasi 24 000 stazioni di servizio in 32 Paesi. Presso le stazioni di servizio della sua rete può utilizzare la carta carburante internazionale bp + Aral. Grazie alla carta carburante bp Plus può beneficiare di una notevole rete di accettazione anche a livello nazionale. Le stazioni di servizio sono collocate in posizione strategica lungo autostrade e strade principali. I Suoi conducenti potranno approfittare di stazioni di servizio eccellenti, pensate per gli autocarri e con la possibilità di effettuare in sicurezza acquisti senza contante.