Reka è il metodo di pagamento ideale per tutti coloro che vogliono risparmiare. Di certo Lei lo sapeva già. Ma sapeva anche che può pagare il Suo carburante con Valuta Reka o con la Sua carta Reka presso tutte le stazioni di servizio bp in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein?* Che sia per andare in vacanza o per gli spostamenti quotidiani, può usare Reka per ogni rifornimento da bp.

* Offerta non valida in combinazione con buoni carburante o altre campagne promozionali.