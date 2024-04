3. De pas is fysiek beschadigd

Is de tankpas erg bekrast of anderszins beschadigd? Dan zou het kunnen dat deze niet langer af te lezen is door betaalautomaten. Bestel in dat geval een vervangende tankpas via je persoonlijke account in online beheer. Vergeet niet om eerst de huidige (beschadigde) pas te blokkeren en pas daarna een nieuwe te bestellen. Deze zal gratis binnen vijf werkdagen worden bezorgd.