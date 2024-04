Ook als je voornamelijk bij een favoriet tankstation tankt, is het voor langere ritten belangrijk om toegang te hebben tot een ​​zo groot mogelijk netwerk van tankstations. Maar de openingstijden, producten en extra diensten op deze stations zijn minstens zo belangrijk. Met een bp tankpas vinden jij en je chauffeurs altijd snel en eenvoudig een geschikt tankstation in de buurt of op de route, waar je niet alleen de beste brandstoffen, maar ook heel veel extra's vindt.

In Nederland kun je met de bp tankpas terecht bij meer dan 1.500 A-kwaliteit tankstations. Brengen je zaken je over de grens? Dat komt goed uit, want in Europa heeft u toegang tot het ROUTEX-netwerk met meer dan 24.000 tanklocaties in 32 landen.