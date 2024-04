In 2021 nieuw toegevoegd: Zwitserland en Hongarije

Rij je regelmatig op Zwitserland en Hongarije? Dan kun je die landen activeren voor de bp Tolbox. En rijd je regelmatig door Italie dan bespaart Trafineo Consorzio je geld.



Het werkt zo: we combineren het bedrag dat alle bp-klanten uitgeven aan Italiaanse tol zodat we met zijn allen tot een groot bedrag komen. Hierdoor krijgen we geld terug en dit verdelen we dan weer over alle klanten zodat iedereen profiteert. Meer informatie over deze Trafineo Consorzio regeling? Vraag het je accountmanager of neem contact op met bp.