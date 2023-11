Veelgestelde vragen

Om je te registreren in de BPme app vragen we je om je naam en telefoonnummer, en controleren we je identiteit door middel van een SMS-code. We bieden je ook de optie om gebruik te maken van een bestaand social media account. Zodra we je identiteit hebben gecontroleerd ben je ingelogd in de app en kun je direct gebruik maken van de verschillende diensten. We raden je aan om je te registreren voordat je een bp station bezoekt.