BPme voor Android

BPme gebruiken op Android - instructies

Welkom bij de makkelijkste manier om brandstof te betalen, BPme. Met BPme kun je snel en eenvoudig betalen vanuit de auto.

Vul eerst je naam en e-mailadres in. Dan sturen wij je een e-mail om een wachtwoord te kiezen en bingo, je bent geregistreerd!

Als je de app voor de eerste keer gebruikt, moet je een controlevraag selecteren en een pincode aanmaken. Kies er eentje die anderen moeilijk kunnen raden, maar jij makkelijk kunt onthouden. En voilà! Je bent klaar om te starten.

Daarna vul je je credit cardgegevens in. Of makkelijker nog: gewoon even scannen. Je kunt ook je bp tankpas toevoegen, of direct gebruik maken van iDEAL.

Heb je een FreeBees-kaart? Voeg die dan ook toe. Vul je FreeBees-kaartnummer in en je FreeBees-wachtwoord, dan spaar je bij elke tankbeurt automatisch FreeBees.In de BPme app, kun je ook altijd even je FreeBees-saldo checken en nieuwe acties en aanbiedingen ontdekken. Spaar je nog geen FreeBees? Dan maak je gemakkelijk een digitale FreeBees-kaart aan via de app.

De volgende keer dat je een bp-station bezoekt, stop dan bij de pomp en blijf in de auto. Zet de motor uit en BPme aan. Bevestig het station, pompnummer en voor hoeveel je wilt tanken, of kies gewoon voor een volle tank.Controleer of alle gegevens juist zijn, laat je telefoon in de auto en tanken maar!

Ben je klaar? Laat dan weten hoe je het vond, wij sturen je direct de bon.

BPme: app aan, tanken, gaan



