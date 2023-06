BP express betekent snel en goedkoop tanken. Je kunt er terecht voor benzine en diesel en bij een aantal ook voor BP Ultimate.



Goedkoop, snel en makkelijk

Bij BP express is brandstof een stuk voordeliger dan bij bemande tankstations. Doordat er geen personeel is en geen aanvullende diensten verleend worden kan bp hoge korting geven op de brandstoffen. Betalen gaat heel eenvoudig door gebruik van je bankpas of creditcard. Uiteraard kun je ook terecht met de BP Plus tankpas en de MTC of Travel Card.

Veilig

bp besteedt veel aandacht aan veiligheid. Op elke locatie hangen camera’s die goed zichtbaar zijn en 24 uur per dag toezicht houden. Tevens kun je wanneer noodzakelijk d.m.v. de intercom direct in contact komen met de centrale helpdesk.

Vragen over BP express? Je kunt contact opnemen met ons via consumentenservice@bp.com