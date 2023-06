Onze merken

In oktober 2017, ongeveer een eeuw na de opening van het eerste Amoco tankstation in Minneapolis (Minnesota), maakten we de herintroductie van ons aloude merk Amoco in de motorbrandstoffenmarkt in de VS.

Amoco, dat officieel bekendstaat als Standard Oil of Indiana, was in 1912 uitgegroeid tot de grootste producent van aardgas in Noord-Amerika. Maar ook buiten het eigen continent was het een grote speler: exploratie in 20 landen en productie in 14 landen. Amoco produceerde 13 miljoen ton aan chemicaliën per jaar en was 's werelds grootste producent van PTA.

In 1998 fuseerden Amoco en bp, waarbij hun wereldwijde operaties in één enkele organisatie werden samengevoegd. Het nieuwe bedrijf, BP Amoco, werd in één klap de grootste producent van zowel olie als aardgas in de VS. In 2001 veranderde BP Amoco de naam in het kortere 'BP'.

De herintroductie in 2017 van Amoco als merknaam naast bp vond plaats in steden in de VS met kansrijke groeimogelijkheden.