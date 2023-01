Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Odpowiedzialność

Słowo „odpowiedzialność” wywodzi się od łacińskiego ,,respondere’’, co znaczy „odpowiadać”. Po raz pierwszy określenia „odpowiedzialność społeczna korporacji” użył u schyłku XIX wieku Andrew Carnegie w książce ,,Ewangelia bogactwa’’, akcentując fakt, że korporacja ma poczuwać się do bycia dobrym obywatelem, czyli działając we własnym interesie, powinna respektować też wartość, jaką jest dobro wspólne.