Partnerzy społeczni bp

Jan Krzysztof, naczelnik TOPR

Współpraca dwóch podmiotów o podobnie długiej historii buduje zaufanie do każdej z nich wśród zewnętrznych odbiorców: czy to ratowanych w górach, czy to korzystających z paliw BP używanych w służbie ratowniczej, gdzie niezawodność działania jest istotnym elementem poczucia bezpieczeństwa. Od ponad 20 lat BP wspiera nasze działania i chciałbym podkreślić, że każdy, kto przyczynił się do tej współpracy, stał się również ratownikiem górskim.