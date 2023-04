bp Segurança ao Segundo

A edição de 2018 do BPSS teve como vencedores os “Acidentados”, do Monte de Caparica. Os estudantes da escola EPED - Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento - lideraram o Desafio Final do BPSS, que terminou no Auditório Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu, cidade que este ano acolheu a iniciativa “Capital Jovem da Segurança Rodoviária”. A equipa do sul do Tejo conquistou o primeiro lugar da final do BPSS com o projeto “Velocidade Excessiva”, um dos cinco principais fatores de risco na sinistralidade rodoviária juvenil.

Toggle fullscreen Toggle fullscreen