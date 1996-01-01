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Verwalten Sie Ihre Flotte einfach und effizient. Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren flottenspezifischen Online-Tools.
Sparen Sie Zeit mit der bequemen und automatisierten Mehrwertsteuer-Rückerstattung. Nutzen Sie Ihre Zeit besser und lassen Sie uns Ihre komplexen Abrechnungen verwalten.
Die bp + Aral Tankkarte spart Ihnen Zeit und Geld. Bezahlen Sie bequem an allen Mautstationen und verwalten Sie all Ihre Ausgaben online.
Genießen Sie vollen Zugriff auf alle internationalen Flottentransaktionen. Überwachen Sie Ihre Flottenausgaben einfach und effizient.
Fahren Sie mit nur einer On-Board-Unit bequem durch Europa. Sparen Sie Zeit und Geld mit unserer flexiblen Plug-and-Play-Lösung, die europaweit automatisch Ihre Mautgebühren abwickelt.
Verlassen Sie sich rund um die Uhr auf erweiterte Sicherheitsfunktionen mit der bp + Aral Tankkarte – legen Sie mit bp Alerts je nach Produkt, Service, Tankstellentyp, Tag, Uhrzeit und Kartenumsatz Limits und Warnhinweise fest.
Erhalten Sie rasche und zuverlässige Antworten auf Ihre Anfragen mit maßgeschneiderten Support-Modellen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
Als zentraler Ansprechpartner steht Ihnen ein engagierter Berater für Ihr Flottengeschäft zur Seite.
Hilfreicher Support rund um die Uhr für das tägliche Flottenmanagement mit unserem benutzerfreundlichen Online-Portal.
Genießen Sie eine schnellere und bequemere Betankung und den Zugang zu strategisch günstig gelegenen Tankstellen an den Hauptverkehrsstraßen mit 30.000 Standorten in 32 Ländern.
Sparen Sie sich leere Kilometer dank über 265 bp Standorten sowie rund 700 weiteren Akzeptanzstellen in Österreich.
Von Lissabon bis Warschau mit nur einer Tankkarte. Erhalten Sie Zugang zu 30.000 Tankstellen in 32 Ländern dank ROUTEX, der internationalen Netzwerk-Allianz zwischen bp, Aral, Circle K, Eni und OMV.
Viele Stationen haben rund um die Uhr geöffnet und bieten hochwertige Lebensmittel oder einen frischen Kaffee, damit die Reise unbeschwert weitergehen kann.
Halten Sie Ihre Fahrer bei Laune. Wir bieten Ihnen sichere Parkplätze, einen Ort für eine gemütliche Pause, erstklassige Infrastruktur, Lebensmittel und Erfrischungen sowie verschiedene bp Treueprogramme.
Erhalten Sie Zugang zu komfortablen Annehmlichkeiten für Ihre Fahrer: Breitere Fahrspuren und Einfahrten, erhöhte Überdachungen, Hochleistungs-Dieselzapfsäulen und AdBlue – an über 7 500 Standorten, die speziell auf LKW und Busse ausgelegt sind.