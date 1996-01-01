Es ist nicht nötig, eine Statistik zur Hand zu nehmen, um festzustellen: Noch nie wurde so viel fotografiert wie heute. Wir brauchen uns dazu nur umzuschauen – oder einen Blick in die Galerie unseres eigenen Handys zu werfen.

Überhaupt lässt sich der Grund für das neue Massenphänomen „Fotografieren“ in einem Wort zusammenfassen: Smartphone. Ständig bereit, beinhaltet es neben vielen anderen nützlichen Dingen auch eine Kamera.

Also legt man einfach an und fotografiert, was der Cloudspeicher hergibt. Die heutigen Geräte sind zudem technisch höchst ausgereift: Ein gutes Smartphone hat eine Auflösung von 12 Megapixel, sprich 12 Millionen Pixel, und damit so viel wie eine anständige Kamera. Da muss man sich gar nicht mehr viel anstrengen, damit das Ergebnis perfekt wird. Die Qual der Wahl

All das ist kein Vergleich mit früheren Zeiten, als die Patrone, die man in seine analoge Spiegelreflexkamera einlegte, maximal 36 Fotos fasste. Damals musste man sich sehr genau überlegen, ob man dieses oder jenes Motiv auch wirklich fotografieren wollte. Ein Mindestmaß an Wissen zu Bildausschnitt und -winkel, Belichtungszeit und Blende waren nicht unwesentlich, wollte man am Ende des Urlaubs nicht enttäuscht feststellen, dass nur ein einziges, herzeigbares Bild übriggeblieben ist. Heute kann man einfach „draufhalten“, gefühlte 100mal abdrücken und das schönste Foto schließlich behalten. Eines ist ja immer dabei. World Photography Day