Jüngste Entwicklungen und aufkommende Trends

Öl und Erdgas

Die Ölnachfrage ist seit 2019 durchschnittlich jedes Jahr um 0,6 Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Dieses Wachstum ist vollständig auf den steigenden Verbrauch in den Schwellenländern zurückzuführen. Chinas Ölnachfrage, die in den letzten zehn Jahren etwa die Hälfte des weltweiten Wachstums der Ölnachfrage ausmachte, dürfte sich in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre stabilisieren.

Das Nachfrageverhalten nach Öl verändert sich: Die Verwendung als Rohstoff in der petrochemischen Industrie löst den Straßenverkehr als Hauptquelle zukünftigen Wachstums ab.

Die wachsende Nachfrage nach Erdgas wird vor allem von China, aber auch vom Nahen Osten und den USA getragen. Der relative Mangel an heimischen Ressourcen, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Pipelinegas in China und in anderen aufstrebenden asiatischen Ländern, kombiniert mit einem anhaltenden Rückgang der russischen Pipelinegas-Exporte nach Europa haben die Bedeutung von Flüssigerdgas (LNG) weiter erhöht.

Auf Basis der LNG-Export-Infrastruktur, die sich derzeit im Bau befindet oder für die bereits eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde, werden die weltweiten LNG-Exporte bis 2035 im Vergleich zu 2024 um mehr als 50 Prozent steigen. Rund zwei Drittel dieses Zuwachses werden auf die USA und den Nahen Osten entfallen.

Die steigende Nachfrage von Rechenzentren, die generative Anwendungen künstlicher Intelligenz unterstützen, sorgt bereits jetzt in einigen Märkten für einen deutlichen Anstieg des Strombedarfs. In den kommenden Jahren dürfte dieser Anstieg weiter rapide zunehmen. Am stärksten ist dieser Effekt in den USA zu spüren: Dort fiel 2023 rund die Hälfte des weltweiten Strombedarfs von Rechenzentren an, obwohl der Strombedarf insgesamt in den letzten zehn Jahren nahezu unverändert geblieben ist.

