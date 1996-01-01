Dies ist eine Übersetzung der englischen Meldung der BP plc. – rechtlich verbindlich ist allein das englische Original!
Der Energy Outlook 2025 von bp arbeitet mit zwei Szenarien – Current Trajectory (Aktueller Verlauf) und Below 2° (Unter 2 °C) – um die Geschwindigkeit und Ausgestaltung der Energiewende bis 2050 zu untersuchen und um bp bei der Entwicklung einer widerstandsfähigen Strategie zu unterstützen.
Die beiden Szenarien stützen sich auf jüngste Trends und Entwicklungen im globalen Energiesystem. Unter Aufkommende Trends werden diese Entwicklungen in Bereichen wie Energiebedarf, Energiesicherheit, Energieeffizienz und CO₂-Emissionen beleuchtet.
Die Szenarien helfen, zentrale Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich das Energiesystem in den nächsten 25 Jahren entwickeln könnte. Diskutiert werden einerseits Trends, die beiden Szenarien gemeinsam sind. Dazu zählen das starke Wachstum des Energiebedarfs in Schwellenländern, der rasante Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie die abnehmende Bedeutung fossiler Energieträger. Andererseits gibt es Entwicklungen, die stärker vom Tempo der Energiewende abhängen, etwa das Wachstum moderner Bioenergie und von kohlenstoffarmem Wasserstoff.
Die Szenarien werden genutzt, um die Geschwindigkeit und die Ausgestaltung der Energiewende bis 2050 zu untersuchen. Darauf folgt ein Ausblick für die einzelnen Energieträger.
Darüber hinaus analysiert der Energy Outlook, wie andere Faktoren und Unsicherheiten den Ausblick für das Energiesystem beeinflussen, indem zentrale Aspekte des Current-Trajectory-Szenarios variiert werden. Zu diesen Faktoren zählen die Risiken einer zunehmenden geopolitischen Fragmentierung und einer anhaltenden Schwäche bei Effizienzsteigerungen.
Wir haben unsere Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2024 festgelegt. In unserem Nachhaltigkeitsbericht stellen wir unsere aktualisierten Ziele für die Bereiche NetZero Betrieb, NetZero Sales, Menschen, Biodiversität und Wasser vor. Er enthält eine Aktualisierung unserer Fortschritte bei der Verankerung von Nachhaltigkeit in unserer Arbeitsweise.
Unsere Berichterstattung konzentriert sich auf die Nachhaltigkeitsthemen, die für unsere Stakeholder von Bedeutung sind. Wir beziehen uns auf verschiedene Berichtsrahmen und Standards, um unsere Berichterstattung zu gestalten. Nachfolgend finden Sie Einzelheiten zu unseren Berichten, Richtlinien und Positionen, ESG-Daten, Rahmenwerken und Standards, oder lesen Sie mehr über ESG bei bp in unserem Investorenbereich.