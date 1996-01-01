Sensitivitäten

Analyse der Auswirkungen von drei zentralen Faktoren auf die Energiewende

Durch die Variation wesentlicher Aspekte der Szenarien Current Trajectory und Below 2 °C lässt sich der Einfluss weiterer Faktoren und Unsicherheiten auf die Entwicklung des Energiesystems untersuchen.

Die beiden im Energy Outlook verwendeten Szenarien – Current Trajectory und Below 2 °C – dienen dazu, einige der Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung des Energiesystems zu beleuchten,

die sich aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Ausgestaltungen der Energiewende ergeben.

Darüber hinaus gibt es jedoch viele weitere Unsicherheiten und Einflussfaktoren, die die Perspektive für die globale Energie bestimmen.

In diesem Abschnitt werden drei aktuelle Themen betrachtet, die potenziell einen wichtigen Einfluss auf die künftige Entwicklung des Energiesystems haben. Die englische Originalversion des Energy Outlooks bietet jeweils vertiefende Einblicke.