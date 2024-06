bp gibt Vielfalt eine Stimme

2006 initiierte bp die Charta der Vielfalt mit. Am Deutschen Diversity-Tag 2024 ist das Unternehmen deshalb erneut aktiv. DE&I ist seit langem Teil der Unternehmenskultur und fest in der Strategie verankert. Warum und wie genau bp Vielfalt fördert, war heute Thema bei einem internen Event.

Bei der virtuellen Paneldiskussion mit dem Vorstandsvorsitzenden Patrick Wendeler und Personalvorständin Inga Dransfeld-Haase ging es um die Frage, wie Vielfalt im Unternehmen gelebt werden kann. Damit lehnte sich das Event an das diesjährige Motto des Diversity-Tages an: „Stimme Für Vielfalt – 365 Tage im Jahr“. Aus allen deutschen Standorten konnten sich bp Mitarbeitende dazu einwählen und mitdiskutieren.

Darüber hinaus wurden in den letzten drei Jahren weitere Gruppen ins Leben gerufen. Das bp Age Diversity Netzwerk für Deutschland, Österreich und die Schweiz sensibilisiert im Unternehmen zum Thema Altersdiskriminierung. Geschäftsbereiche können hier auch konkrete Unterstützung bekommen, um diesen Vielfaltsaspekt in den Arbeitsalltag zu integrieren. Unter dem Titel „ Social Mobility “ engagieren sich Mitarbeitende für gerechtere Bildungs- und Karrierechancen in- und außerhalb von bp. Die Mitglieder wollen Barrieren abbauen, damit Talente und Skills über den Werdegang entscheiden und nicht die soziale Herkunft.

Frauennetzwerk an weiteren Standorten

Neu ist zudem bp WIN (Women´s International Network) Bochum+. An den Raffineriestandorten in Lingen und Gelsenkirchen sind Frauen seit längerem in bps globalem Frauennetzwerk aktiv. Jetzt kommen Kolleginnen aus Bochum und weiteren Standorten (dafür steht das „+“) hinzu. Gemeinsame Anliegen sind es, für den Unconscious Bias (unbewusste Vorurteile) zu sensibilisieren, mehr Frauen durch eine unterstützende Arbeitsumgebung für technische Berufe und Führungspositionen zu gewinnen sowie eine gute Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Beruf zu fördern.

Neben den Frauennetzwerken in Lingen und Gelsenkirchen zählen bp Pride und das „bp all in one network“ Lingen zu den bereits etablierteren Mitarbeitenden-Netzwerken. Zudem unterstützt die betriebliche Schwerbehindertenvertretung Kolleg:innen mit Behinderungen im Arbeitsalltag. In einigen Gruppen engagieren sich auch so genannte „Allies“. So unterstützen Straight Allies im bp pride-Netzwerk dabei, ein Bewusstsein für und das Wissen über die LGBTQ-Community auf- sowie Barrieren abzubauen.