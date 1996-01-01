Sie informieren sich bei bp – und das nun schon seit Beginn des Programms vor über zehn Jahren – über die Möglichkeiten und Anforderungen der Berufswelt in einem Energieunternehmen.

Der „Dialog mit der Jugend“ ist bei bp seit Jahren fester Bestandteil des Engagements für Bildung und Ausbildung.

In unserer Aral Forschung in Bochum stellte sich Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, den Fragen der Schüler:innen. Dabei geht es meist um Fragen der Versorgungssicherheit und um den Klimawandel, um die Endlichkeit von Ressourcen und um die Verantwortung von Energieunternehmen. Aber auch Themen wie Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder stehen ganz oben auf der Frageliste der Schüler:innen.

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE erklärt, warum es notwendig ist, Schüler:innen früh Einblicke in die Berufswelt zu geben: "Damit jeder seinen eigenen Berufswunsch entwickeln kann, ist es wichtig, Einblicken in die Praxis von Unternehmen wie hier bei uns zu geben. Und weiter: "Die vielen Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen zeigen, wie groß das Interesse und der Informationsbedarf der Schüler:innen sind. Darüber freuen wir uns".