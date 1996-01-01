Cookie-Informationen

TalentMetropole Ruhr

Das Ruhrgebiet hat viele Talente. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabe der TalentMetropole Ruhr (TMR), der Bildungsinitiative des Initiativkreises Ruhr.

Die TMR hat sich aufgemacht, die vielfältigen Bildungsaktivitäten von verschiedenen Anbietenden und Träger:innen zu bündeln und verfügbar zu machen. Die BP Europa SE ist Mitbegründer und Premiumpartner der Initiative.
Gruppenfoto TalentAward 2022

Inga Dransfeld-Haase, Mitglied des Vorstands der BP Europa SE, zeichnet Natascha Dauben für ihr besonderes Engagement in der Sportorganisation „Specia...

Die TalentMetropole Ruhr trägt seit ihrem Start im Jahr 2011 mit Bildungsangeboten und neuen Kooperationen dazu bei, junge Menschen mit verborgenen Talenten zu fördern und so die Fachkräftebasis im Ruhrgebiet zu sichern. Die TMR macht Bildungsaufstiege möglich und Vorbilder sichtbar. Dabei fördert die Initiative Leistung und betrachtet diese immer im sozialen Kontext. Die jungen Talente profitieren von dem breiten Angebot, das von der Förderung in der Kita über Schule und Studium bis hin zum Berufsleben reicht. Die Formate der TMR sind zu einer echten Marke geworden, die für die Innovations- und Integrationskraft der Region auf dem Feld der Bildung stehen.

 

 

Elf Tage für Talente – das versprechen die TalentTage Ruhr jedes Jahr aufs Neue. Initiativen, Hochschulen, Vereine, Kommunen und auch Unternehmen wie bp zeigen dann, wie Nachwuchsförderung dank gezielter Bildungsangebote gelingen kann. bp bietet im Rahmen der TalentTage regelmäßig den 'Tag der Ausbildung' an, wo Interessierte einen Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe erhalten und Auszubildende sowie Ausbildende für Fragen zur Verfügung stehen.
Tag der Ausbildung 4
Tag der Ausbildung 2
Der TalentAward Ruhr zeichnet jedes Jahr Menschen aus, die sich täglich in der ersten Reihe um Bildung und Nachwuchs bemühen und ohne die Bildungsaufstiege kaum möglich wären. Es sind Fördernde, die sich persönlich im besonderen Maße für die Entdeckung und Förderung von Begabungen bei Menschen einsetzen. Mit dem Preis betont die TalentMetropole Ruhr den Stellenwert, den Talentförderung in der Gesellschaft haben sollte.
Der TalentAward Ruhr ist der bundesweit einzige Preis für Talentfördernde und ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Traditionell überreicht bp jedes Jahr einen Preis an einen der Preistragenden.
Weitere Informationen zu den Projekten der TalentMetropole Ruhr
