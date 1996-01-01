Das Ruhrgebiet hat viele Talente. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabe der TalentMetropole Ruhr (TMR), der Bildungsinitiative des Initiativkreises Ruhr.
Die TalentMetropole Ruhr trägt seit ihrem Start im Jahr 2011 mit Bildungsangeboten und neuen Kooperationen dazu bei, junge Menschen mit verborgenen Talenten zu fördern und so die Fachkräftebasis im Ruhrgebiet zu sichern. Die TMR macht Bildungsaufstiege möglich und Vorbilder sichtbar. Dabei fördert die Initiative Leistung und betrachtet diese immer im sozialen Kontext. Die jungen Talente profitieren von dem breiten Angebot, das von der Förderung in der Kita über Schule und Studium bis hin zum Berufsleben reicht. Die Formate der TMR sind zu einer echten Marke geworden, die für die Innovations- und Integrationskraft der Region auf dem Feld der Bildung stehen.