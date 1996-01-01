Der TalentAward Ruhr zeichnet jedes Jahr Menschen aus, die sich täglich in der ersten Reihe um Bildung und Nachwuchs bemühen und ohne die Bildungsaufstiege kaum möglich wären. Es sind Fördernde, die sich persönlich im besonderen Maße für die Entdeckung und Förderung von Begabungen bei Menschen einsetzen. Mit dem Preis betont die TalentMetropole Ruhr den Stellenwert, den Talentförderung in der Gesellschaft haben sollte.

Der TalentAward Ruhr ist der bundesweit einzige Preis für Talentfördernde und ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Traditionell überreicht bp jedes Jahr einen Preis an einen der Preistragenden.

