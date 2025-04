Umfangreiche Investitionen zur Zukunftssicherung

Seit 2011 wird in mehreren Bauabschnitten an der Errichtung einer neuen Kläranlage gearbeitet. Mit der neuen Anlage wird langfristig sicher gestellt, dass die Raffinerie für Kapazitätssteigerungen sowie für steigende Anforderungen in Bezug auf Emissionsminimierung und Arbeitssicherheit gut aufgestellt ist. Die Bauabschnitte 1 – Rechenanlage, Ölseparator und Flotations- und Schlammentwässerungsanlage – sind abgeschlossen. Der Abschluss des 3. Bauabschnitts – Biologische Reinigungsstufe – erfolgt später.



2012 fiel nach dreijähriger Vorbereitung und Planung der offizielle Startschuss für den Bau einer Zentralen Messwarte, um die vormals sechs dezentral angesiedelten Messwarten zusammenzuführen. Die Zentrale Messwarte ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Raffinerie, denn dieser Bau sichert die Leistungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nachhaltig. Die Investitionskosten belaufen sich auf 25 Millionen Euro.



Nach etwa 170.000 Arbeitsstunden am Bauwerk und einer mehrmonatigen Umzugsphase, die Ende 2014 abgeschlossen werden konnte, wurde die Zentrale Messwarte im Februar 2015 offiziell eingeweiht. Hier vereinen sich Spitzentechnik und zeitgemäße Ausstattung: ergonomische Arbeitsplätze, druckwellensichere Fenster und Türen sowie redundante Steuerungssysteme sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.



In unmittelbarer Nähe zur Raffinerie, dem Hohenpfortenweg, unterhält bp Lingen einen Bürokomplex in modularer Bauweise. Im Jahr 2008 errichtet, wurde es im Jahr 2015 erweitert, um Arbeitsplätze für weitere Mitarbeiter und Partnerfirmen bereitzuhalten. 160 Menschen arbeiten hier für bp in Lingen.



Am 4. August 2015 wurde die Raffinerie zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit Rohöl aus dem Raum Hannover Ost beliefert. bp in Lingen hat damit ihren Anteil an heimischem Rohöl weiter erhöht. Mit der Abnahme dieses Rohöls verarbeitet die bp in Lingen nun vollständig das in Niedersachsen geförderte Rohöl.



Im September 2016 unterzeichneten bp und Uniper einen Kooperationsvertrag zur Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit des Einsatzes der Power to Gas-Technologie am Standort Lingen.



Von April bis Juni 2017 wurde der bislang größte Stillstand in der Geschichte der Raffinerie durchgeführt. Alle Raffinerieanlagen waren für TÜV-Prüfungen und Umbauten abgestellt. Insgesamt wurde in mehr als einer Million Arbeitsstunden unter anderem die Inspektion und Wartung von 102 Kolonnen und Reaktoren, 110 Luftkühlern, 34 Öfen und 517 Wärmetauschern vorgenommen. Zudem erhielt die Rohöldestillation eine neue Kolonne.



Am 16. Januar 2018 wurde der symbolische Grundstein für einen neuen Gebäudekomplex der bp in Lingen gelegt. Bis 2019 wird neben der Raffinerie ein Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum entstehen, das künftig die Werkstätten, Werkfeuerwehr, das Labor, die Kantine sowie die Verwaltung der bp in Lingen beherbergt. Bei Abschluss aller Arbeiten des Projektes Ende 2019 werden in dem Gebäudekomplex etwa 360 Mitarbeiter der bp in Lingen unter einem Dach arbeiten.



Im August 2018 hat bp weltweit erstmals 'grünen Wasserstoff' zur Kraftstoffherstellung eingesetzt. In einem dreißigtägigen Demonstrationsprojekt zeigten die Ingenieure der bp in Lingen, dass der Einsatz erneuerbarer Komponenten in einer Erdölraffinerie möglich ist. Der grüne Wasserstoff wurde von der Audi Industriegas GmbH in Werlte mit Hilfe der Power to Gas-Technologie unter ausschließlicher Nutzung von erneuerbaren Energien hergestellt.