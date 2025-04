Was wir tun

Verarbeitungsprozess

Der erste Schritt der Rohölverarbeitung ist die Destillation. In Lingen verarbeiten wir etwa 30 verschiedene Rohölsorten in insgesamt zwei Destillationsanlagen. Hier werden die unterschiedlichen Produkte, die im Rohöl enthalten sind, voneinander getrennt. Schon von Anfang an verarbeitet die Raffinerie in Lingen besonders schwere und rückstandsreiche deutsche Rohöle. Ausgestattet mit thermischen und katalytischen Crackanlagen, sogenannte Koker und Hydrocracker, zählt die Raffinerie zur Spitzengruppe der konversionsintensiven Anlagen in Europa.

In Lingen verzeichnen wir einen sehr hohen Umwandlungs- bzw. Konversionsgrad. Die Bandbreite reicht von schweren zu leichten Kohlenwasserstoffen im Siedebereich von Flüssiggas bis hin zu Dieselkraftstoff. Durch die Umwandlung des Rückstands aus der Destillation kann das Rohöl vollständig zu vermarktbaren Produkten verarbeitet werden. Die leichten Produkte werden dazu weiter veredelt. So wird zum Beispiel der Schwefel im Rahmen der Raffination aus den Kraftstoffen entfernt und die Oktanzahl im Prozess der Reformierung erhöht, während die Produkteigenschaften wie Farbe, Geruch und Stabilität durch spezielle Mischungen verbessert werden.