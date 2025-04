Regionales Engagement

Jedes Jahr öffnen wir unsere Tore für den bundesweiten 'Girls’Day – Zukunftstag für Mädchen und Jungen'. Die Kinder erhalten an diesem Tag einen Einblick in viele verschiedene Berufe in einer Raffinerie. Kindgerecht erklären wir ihnen zudem, wie aus Rohöl die verschiedenen Produkte entstehen.