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myinvoice ZHCN

myinvoice 是 Air bp 的电子发票系统。 

让您受益

哪些方面对您来说很重要？
了解 myinvoice 如何使发票管理变得更容易。
  • 通过电子邮件接收 PDF 附件形式的发票。
  • 将大量的副本发票合并成一个 PDF 捆绑文件。
  • 当有新的发票信息时，您可以通过电子邮件收到通知。
通过电子邮件接收 PDF 附件形式的发票。

通过电子邮件接收 PDF 附件形式的发票。

通过电子邮件接收 PDF 附件形式的发票。

将大量的副本发票合并成一个 PDF 捆绑文件

将大量的副本发票合并成一个 PDF 捆绑文件

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当有新的发票信息时，您可以通过电子邮件收到通知

当有新的发票信息时，您可以通过电子邮件收到通知

当有新的发票信息时，您可以通过电子邮件收到通知

  • 直接获取您的帐户摘要。
  • 按一系列条件快速搜索发票。
  • 如果适用，在发票行项目旁即可查看交付单。
直接获取您的帐户摘要

直接获取您的帐户摘要

直接获取您的帐户摘要

按一系列条件快速搜索发票

按一系列条件快速搜索发票

按一系列条件快速搜索发票

如果适用，在发票行项目旁即可查看交付单

如果适用，在发票行项目旁即可查看交付单

如果适用，在发票行项目旁即可查看交付单

  • 查看您的帐户余额和总交易金额。
  • 一站式查看所有未结（未付款）发票。这使您可以轻松查看您需要支付多少金额或者将被收取多少金额（若通过借记卡直接支付）。
  • 选择通过电子邮件接收付款到期提醒。
查看您的帐户余额和总交易金额

查看您的帐户余额和总交易金额

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一站式查看所有未结（未付款）发票

一站式查看所有未结（未付款）发票

一站式查看所有未结（未付款）发票

选择通过电子邮件接收付款到期提醒

选择通过电子邮件接收付款到期提醒

选择通过电子邮件接收付款到期提醒

  • 快速、轻松地对发票或交付提出疑问。
  • 跟踪您提出的疑问，直至解决。
  • 选择通过电子邮件接收状态更新通知。
快速、轻松地对发票或交付提出疑问

快速、轻松地对发票或交付提出疑问

快速、轻松地对发票或交付提出疑问

跟踪您提出的疑问，直至解决

跟踪您提出的疑问，直至解决

跟踪您提出的疑问，直至解决

选择通过电子邮件接收状态更新通知

选择通过电子邮件接收状态更新通知

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  • 从主要屏幕下载内容。
  • 将您需要的所有发票导出为一份 PDF 或 Excel 文件。
从主要屏幕下载内容

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将您需要的所有发票导出为一份 PDF 或 Excel 文件

将您需要的所有发票导出为一份 PDF 或 Excel 文件

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  • 在您的帐户明细中点击“未开具发票的交付”，以查看 Air bp 会计系统中所有尚未开具发票的交付的详细信息。
  • 在“帐户摘要”选项卡中查看这些未开具发票的总价值。
查看 Air bp 会计系统中所有尚未开具发票的交付的详细信息

查看 Air bp 会计系统中所有尚未开具发票的交付的详细信息

查看 Air bp 会计系统中所有尚未开具发票的交付的详细信息

在“帐户摘要”选项卡中查看这些未开具发票的总价值

在“帐户摘要”选项卡中查看这些未开具发票的总价值

在“帐户摘要”选项卡中查看这些未开具发票的总价值

  • 系统可容纳的用户数量没有上限。
  • 可为每个用户“定制”偏好，诸如电子邮件提醒和首选语言。
  • 在平板电脑和手机以及台式电脑上都可以安全登录。
  • 推荐使用的浏览器是 Google Chrome、Firefox、Safari 和 Microsoft Edge。
  • 在 myinvoice 中依然可以访问历史发票（如果您有任何问题，请联系您的收款人）。
  • myinvoice 提供英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、瑞典语和中文版本。

首次登录

在首次登录之前，观看此视频以获取有关更新临时密码的帮助。
首次登录
  • 将您的临时密码重置为您偏好的密码。
  • 输入您的安全问题以确保您的帐户安全。
  • 登录 Air bp 的 myinvoice 并将其 URL 加入书签。

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myinvoice 优势 pdf / 534.4 KB

常见问题解答

回答您的常见问题。

可以的。如果您选择“QuickView PDF”选项，则系统会针对每张发票发送一封带有 PDF 附件的电子邮件。登录后，在 myinvoice 的“用户偏好”部分选择这一选项。
在“发票”部分，选择要打印的发票，然后点击“PDF”按钮并从生成的文件进行打印。
在 Air bp 的 myinvoice 中，每张发票的底部都会显示付款说明。
不，此功能目前不可用。
在 Air bp 的 myinvoice 中，每张发票都会在“交付”下方的“产品”部分显示燃料信息。其中，您可以看到产品名称、价格、交付数量和总价值。
您可以在 Air bp 的 myinvoice 中的“帐户”部分查看未付总额的摘要。选择您要查看的帐户。 

如果您已经选择“新发票电子邮件提醒”选项，那么当有新的发票时，您就会收到电子邮件通知。您还可以在“发票”部分查看所有未付款的发票，如果您只想查看自上次校验以来过帐到您帐户的发票，则可以按日期范围进行筛选。

 

可以的。在 myinvoice 的“发票”部分，您可以按希望查看的月份进行筛选。
不是。我们会为您提供一个固定的唯一用户 ID。您可以请求更改用户。使用 myinvoice 中的“联系我们”按钮，告诉我们您需要的任何更改。
您可以请求更改或添加用户。使用 myinvoice 中的“联系我们”按钮，告诉我们您需要的任何更改。
要协商新的付款条件，请与您的客户经理或收款人联系，或使用 myinvoice 中的“联系我们”链接。
在“帐户”部分，您可以查看帐户的总余额以及任何逾期余额。
如果您使用的是专用计算机，则可以让浏览器记住您的登录详细信息。当您输入登录详细信息时，您的浏览器通常会提示您是否同意这一操作。
可以的。您可以按任何标题项目进行排序，也可以选择要在标题中显示的项目。
如果您希望在新发票数据提交到您的帐户时收到电子邮件通知，您可以在 myinvoice 的“用户偏好”部分中设置此选项。当有新的发票提交到您的帐户时，您将立即收到一封电子邮件通知，而您需要登录才能查看这些发票。在对您的用户资料进行修改时，请确保点击“保存资料”。
点击任何发票以查看交付单号、交付日期、产品名称、交付和开具发票的数量、航班号、您的飞机注册号和卡号。如果适用，您还可以查看相关的交付单。
使用 myinvoice 中的“联系我们”按钮，告诉我们您需要的任何更改。
可以的。进入 Air bp 的 myinvoice 中的“用户偏好”部分，并确保“发票通知”行中未勾选“付款提醒”框。您将不再收到付款提醒电子邮件。
您可以在任何设备、手机、平板电脑或台式电脑上的浏览器中访问 myinvoice 网站。

如果您仍然收到纸质发票，那是因为我们运营所在的某些国家/地区出于税收原因仍然需要纸质发票。 这适用于阿尔巴尼亚、巴西、格鲁吉亚、纳米比亚、尼日利亚、波兰、突尼斯和土耳其的供应销售。对于来自这些国家/地区的发票，我们将发送纸质副本，并且其在线图像上会显示“COPY”字样。


在印度购买，其发票将不会显示在 Air bp myinvoice 中，而是通过邮寄的方式发送。


除此之外，您不会收到来自任何其他国家的纸质发票。如果您认为自己收到了不必要的纸质发票，请使用 Air bp 的 myinvoice 中每个屏幕右上角的“联系我们”链接，告诉我们具体情况。

如果您想在发票临近到期日时收到电子邮件提醒，请在 Air bp 的 myinvoice 中的“用户偏好”部分选择“付款到期提醒”。您可以指定在到期日前多少天向您发送该电子邮件提醒。您可以在发票到期日之前的 1 到 30 天之间选择任何天数。选择该选项后，如果您的任何发票逾期，您也会收到提醒。点击“保存资料”。
如果您有任何疑问或疑虑，请使用 myinvoice 中的“联系我们”链接。您也可以通过 AirBPmyinvoice@bp.com 给我们发送电子邮件，或者您可以直接与您的 Air bp 客户经理或收款人联系。
Air bp 已征求专家的税务建议，并达到了建议的要求，如果您有任何疑问，请自行进行税务咨询。
可以的。如果出于税收原因需要合格的数字签名，我们将提供此签名。此要求视供应国家/地区而定。对于所有其他国家/地区，我们都提供数字签名。
关于任何其他的卡片要求，请点击 myinvoice 中“联系我们”部分的链接，或点击我们时事通讯上的链接。