myinvoice ZHCN

通过电子邮件接收 PDF 附件形式的发票。
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将大量的副本发票合并成一个 PDF 捆绑文件
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当有新的发票信息时，您可以通过电子邮件收到通知
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直接获取您的帐户摘要
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按一系列条件快速搜索发票
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如果适用，在发票行项目旁即可查看交付单
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查看您的帐户余额和总交易金额
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一站式查看所有未结（未付款）发票
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选择通过电子邮件接收付款到期提醒
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快速、轻松地对发票或交付提出疑问
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跟踪您提出的疑问，直至解决
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选择通过电子邮件接收状态更新通知
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从主要屏幕下载内容
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将您需要的所有发票导出为一份 PDF 或 Excel 文件
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查看 Air bp 会计系统中所有尚未开具发票的交付的详细信息
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在“帐户摘要”选项卡中查看这些未开具发票的总价值
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如果您已经选择“新发票电子邮件提醒”选项，那么当有新的发票时，您就会收到电子邮件通知。您还可以在“发票”部分查看所有未付款的发票，如果您只想查看自上次校验以来过帐到您帐户的发票，则可以按日期范围进行筛选。
如果您仍然收到纸质发票，那是因为我们运营所在的某些国家/地区出于税收原因仍然需要纸质发票。 这适用于阿尔巴尼亚、巴西、格鲁吉亚、纳米比亚、尼日利亚、波兰、突尼斯和土耳其的供应销售。对于来自这些国家/地区的发票，我们将发送纸质副本，并且其在线图像上会显示“COPY”字样。
在印度购买，其发票将不会显示在 Air bp myinvoice 中，而是通过邮寄的方式发送。
除此之外，您不会收到来自任何其他国家的纸质发票。如果您认为自己收到了不必要的纸质发票，请使用 Air bp 的 myinvoice 中每个屏幕右上角的“联系我们”链接，告诉我们具体情况。