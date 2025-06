ALTERNANCE – Chargé de mission Biocarburants (filière Bas Carbone & projet Européen)

This role is not eligible for relocation

Qui sommes-nous ?

bp est un groupe énergétique international présent dans plus de 80 pays. Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, de sa production à sa distribution, tout en développant des solutions de mobilité adaptées aux usages d’aujourd’hui. Engagé dans l’évolution du secteur, bp accompagne les grandes transformations du monde de l’énergie.

En France, nous jouons un rôle clé dans la distribution de produits pétroliers et de biocarburants, ainsi que dans les domaines de l’électromobilité et des énergies renouvelables. Rejoindre bp en alternance, c’est intégrer un environnement de travail stimulant et international au contact de professionnels expérimentés et passionnés !

Ce que nous t’offrons :

Une qualité de vie au travail : des équipements numériques dernière génération, l’accès au télétravail partiel

Un développement professionnel : tu seras en contact quotidien avec des professionnels chevronnés, tu auras accès gratuitement à un important catalogue de formations internes, ton aisance en anglais sera multipliée par 2

Un accompagnement : un tuteur t’intégrera et te formera à l’utilisation de nos outils, tu seras membre de notre communauté internationale d’alternants

Qui es-tu ?

Formation : Bac +4/5 motivé par la transition énergétique

Compétences techniques : Pack Microsoft 365 (Excel) / la connaissance de SAP et de la programmation VBA sera un plus

Qualités personnelles : curiosité, esprit d’équipe, capacités d’analyse et de synthèse, sens du relationnel

Langues : Le Groupe bp et toutes nos équipes sont internationales. Ton niveau d’anglais doit donc correspondre à un niveau de langue B2 minimum. Tes compétences en allemand ou espagnol seront valorisées.

Ce que nous allons accomplir ensemble…

Tu recherches une opportunité en alternance qui te permettra de mettre en pratique tes compétences dans un environnement professionnel dynamique et bienveillant ? Rejoins notre équipe et lance-toi dans une aventure professionnelle captivante !

Au sein de l’organisation « Biofuel Value Chain » tu rejoindras notre équipe « Low Carbon Growth » composée de 14 personnes et basée à Cergy, Bochum (Allemagne), Londres (Angleterre) et Madrid (Espagne).

Tes missions principales seront :

Emission des Fiches d’information biocarburants (aviation et routier) principalement en France mais également pour des besoins ponctuels pour nos équipes centrales européenne.

Soutien à l'équipe de back-office dans la gestion et la facturation des contrats biocarburants en France

Supporter les développements en lien avec l’évolution de la politique réglementaire européenne concernant de la gestion documentaire liée à la durabilité des produits en France (bio jet, diesel synthétique, ETS2, ReFuel EU)

Contribuer à des études d’optimisation d’approvisionnement en lien avec nos équipes trading basées à Londres.

Assurer un soutien pour le suivi des obligations liées aux biocarburants et des Certificats d’Economie d’Energie.

Mettre à jour les procédures dans notre système de management concernant tous tes apports liés à tes missions

Informations pratiques

Responsable de la mission : Loic PERIO

Date de démarrage : septembre ou octobre 2025

Contrat : apprentissage ou professionnalisation

Durée : 1 ou 2 ans

Lieu : Campus de Cergy Saint-Christophe (95) - accessible RER A ou Transilien L + bus - parking privé gratuit

Télétravail : 2 jours de télétravail maximum par semaine

Salaire : selon politique du Groupe

Transports : remboursement à 100% de l’abonnement

Déjeuners : restaurant d’entreprise avec participation employeur

Intéressement et participation avec abondement

Programme « Energize » de récompenses entre collègues pour valoriser les réussites au quotidien

Mutuelle et prévoyance

Ta candidature chez bp

Si cette opportunité te plaît et correspond à ton profil, envoie ta candidature directement à Loic PERIO à l’adresse suivante : loic.perio@fr.bp.com

Nous avons hâte de te lire et, peut-être, de t’accueillir prochainement chez bp !



